Паперові пакети: екологічне та естетичне рішення для пакування

Сьогодні все частіше знаходять своє застосування паперові вироби. Питання безпеки та забруднення навколишнього середовища змушують виробників використовувати екологічно безпечну продукцію. Особливо це стосується пакування. Паперові пакети в цьому плані відповідають усім вимогам екобезпеки, тому потреба в них зростає з кожним днем, а з урахуванням невеликої вартості та різноманітності сфер застосування вони стають просто ідеальними варіантами. Ці вироби бувають різних типів, щільності (залежно від застосування) та забарвлення.

Застосування паперових пакетів

Найбільше паперові пакети знайшли своє застосування в пакуванні подарунків. Вони надають подарунковій продукції більш естетичного вигляду та зручності у момент підношення. Також їх використовують компанії та бренди на корпоративних заходах. На пакеті можна вказати логотип або слоган компанії. Такий подарунок стане маленькою рекламою для майбутнього клієнта.

Пакети з паперу як упаковка товару використовуються в магазинах одягу. По-перше, це показує, що бренд прагне підтримувати тренд із захисту навколишнього середовища. І по-друге, така упаковка коштує дешево.

Пакети, виготовлені з крафт-паперу, використовуються для пакування продуктів харчування, будівельної продукції та в стерилізації медичних інструментів.

У гастрономії вони використовуються для пакування їжі на винос. У фастфуді знайшли застосування пакети-кутки з паперу.

Паперові пакети можуть бути як з ручками, так і без них.

Переваги пакетів з паперу

Головною перевагою їх є екологічність, оскільки вони піддаються вторинній переробці. Виробництво таких пакетів є нескладним, і тому все частіше на них тільки збільшується попит.

Паперові пакети мають привабливий зовнішній вигляд порівняно з поліетиленовими. Саме тому вони все більше застосовуються при пакуванні подарунків.

Але вони бояться вологи, не витримують великої ваги і швидко втрачають привабливість свого зовнішнього вигляду через свою недовговічність.

Всі ці мінуси не є вагомими, і тому все більше людей все ж таки віддають перевагу пакетам із паперу.

Як придбати паперові пакети

Зокрема пакети паперові купити чи замовити на друк можна в друкарні BISTRO Print як у Києві, так і в будь-якому місті України. Ціни на продукцію залежатимуть від кількості у тиражі, форми та використання додаткових елементів. Ми робимо друк пакетів з логотипом на замовлення та нанесенням індивідуальних малюнків на них.

Для виготовлення паперових пакетів з логотипом чи написом ми використовуємо:

високотехнологічні промислові верстати;

оригінальне якісне чорнило та витратні матеріали;

бюджетні, дизайнерські та інші види паперу.

Ми пропонуємо свої послуги за найкращими цінами.