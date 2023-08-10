Підприємства, які постачають товари першої необхідності, можуть отримати грант 10 тисяч євро

Про можливість отримати до 10 000 євро для відновлення бізнесу повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Для отримання гранту треба подати заявку на порталі Дія.

Грантову програму запустили для українських підприємців разом з EU4Business. Мета — допомогти підприємцям, які в умовах воєнних дій готові розвивати бізнес у сфері постачання товарів першої необхідності.

Загальний бюджет програми — близько 500 тисяч євро. 50 малих бізнесів, які відповідають критеріям та мають чіткий план використання гранту, зможуть отримати до 10 тисяч євро на розвиток.

Подати заявку та отримати грант можна, якщо:

– у компанії від 11 до 49 працівників;

– власниками є виключно громадяни України;

– компанія не працює на тимчасово окупованих територіях;

– не має дочірніх компаній у рф, білорусі та інших країнах із санкційного списку;

– річний дохід не перевищує 10 млн євро.

Кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання та сировини/матеріалів, збереження й створення нових робочих місць, оренду приміщення та релокацію бізнесу. Подати заявку треба до 18:00, 25 серпня 2023 року за посиланням.

Агентство Телевидения Новости