Переваги преміальних карток

Мабуть, кожен клієнт банку помічав наявність особливих преміальних карток та рахунків, які надають їх власникам безліч привілеїв та бонусів. Водночас більшість споживачів відмовляються від таких пропозицій, вважаючи їх невиправдано дорогими й марними. Сьогодні ми розвіємо даний міф й розкажемо про переваги преміум-рахунків у банку.

Прості та комфортні подорожі

Якщо ви хоча б кілька разів подорожували літаком, ви певно бували у ситуаціях, коли на реєстрацію, перевірку багажу й посадку на літак вишиковуються великі черги з людей, через які ви мало того що не встигаєте відпочити та обрати товари у Duty Free, а й навіть запізнюєтесь на рейс та пропускаєте свій літак.

Уникнути таких ситуацій допоможуть преміум-картки: тут й можливість проходження Fast Line (митний та паспортний контроль без черги), безкоштовне відвідування бізнес-залів, знижки на оренду житла та авто, консьєрж-сервіс й багато чого іншого. Отримати доступ до послуг можна за виконання певних умов (наприклад, залишок по карті має становити Х грн, оборот по рахунку — Х грн тощо) або за сплати щомісячної комісії за користування карткою.

Оцініть переваги картки All Inclusive De Luxe від UKRSIBBANK: відкривши рахунок, ви зможете безкоштовно знімати готівку з картки, отримувати кешбек у вигляді товарів або грошових засобів, знімати кошти на касах АЗС та магазинів, відкривати рахунки у цінних паперах, отримувати компенсацію за затримку авіарейсу й багато чого іншого. З UKRSIBBANK ви зможете насолодитися преміумом на повну!

Бонуси та знижки

Так, кешбек, акційні пропозиції й інші бонуси доступні навіть для держателів звичайних карток, проте преміум-користувачі й тут випереджають інших: наприклад, вони отримують підвищений відсоток кешбеку, особливі знижки від партнерів банку або платіжної системи (Booking, Disneyland, Hertz тощо), безкоштовне відкриття брокерських рахунків та інше.

Індивідуальний підхід

Пам'ятаєте ті спекотні літні дні й великі черги у відділеннях банків? А як щодо очікування на гарячій лінії по декілька годин? Преміум-картка стане вашою перепусткою у світ без черг та очікувань! Зазвичай власники таких карток мають:

Окремого персонального менеджера, доступного як для листування у чаті, так і для телефонних дзвінків;

Виділену гарячу преміум-лінію, де черги або зовсім відсутні, або мінімальні;

Окремі VIP-відділення з безкоштовними напоями та Wi-Fi, кондиціонером, зручними зонами очікування й люб'язними працівниками;

Доступ до консьєрж-сервісу, де працівник виконує майже будь-які доручення клієнта, як Андреа виконувала прохання Міранди у фільмі «Диявол Носить Правда» (бронювання готелю або столиків у ресторані, запис до лікаря, вибір фільму та кінотеатру, покупка речей, підвіз одягу з хімчистки тощо).

Крім того, кожну проблему та ситуацію таких клієнтів розглядають індивідуально, йдучи на поступки й компроміси, а також надаючи повний спектр послуг.