Полезные услуги для экономии времени

Не хотите сами прибирать в квартире, ходить в магазин за продуктами и разбираться, почему не включается стиральная машинка. И не нужно. Заходите на сайт Kabanchik.ua – доставка продуктов, клининговые услуги и ремонтные работы стали доступны каждому. Рассказываем об этом подробнее и в самом начале даем спойлер: нет, это совсем недорого и вы точно можете себе это позволить.

Ваше время – ваша главная ценность

Сколько времени нужно потратить, чтобы решить проблему с ремонтом телевизора, ноутбука или другой бытовой техники? Зависит от того, как вы подходите к этому вопросу. Если вы будете ездить по сервисам, то много, причем львиная часть – на дорогу. Но ведь можно вызвать мастера на дом, и потратить свой ресурс на что-то более продуктивное и приятное. Для этого нужно всего лишь зайти на Kabanchik.ua в категорию «Ремонт техники» и создать объявления, описать свою проблему. Специалист, который может это выполнить, сам предложит свои услуги, сам приедет к вам домой и все сделает. Не правда ли, очень удобно?

Кроме того, вам могут понадобиться услуги на дом и по другим причинам. Приболели, и не хотите выходить на улицу, а срочно нужны лекарства? Или оказались заперты из-за болезни, травмы ноги надолго, и просить каждый раз друзей привезти продукты – уже злоупотребление просьбами? Тогда заказывайте услугу доставки на «Кабанчике».

Вы – мама, воспитывающая маленьких деток, но вам нужно несколько свободных часов в неделю/в день на себя (работу из дому, отдых)? Пригласите няню почасово, она присмотрит за малышами. Вы будете рядом, сможете контролировать, но сможете немного отвлечься.

Другие услуги, которые могут вам понадобиться, - это уборка квартир, услуги репетиторов для себя или для ребенка, маникюр/педикюр, домашний мастер, который и смеситель починит, и электрику сделают – все это есть на «Кабанчике».

Как это работает?

Для начала вам нужно зарегистрироваться или скачать приложение – для этого понадобится только номер мобильного. После этого вы выбираете нужную категорию и оставляете в ней заявку – просто описываете, что вам нужно сделать и до какого времени. Публикуете заявку – не переживайте, там не высвечивается ваш номер, поэтому шквал звонков не последуют. Автоматически уведомление о вашей заявке рассылается всем специалистам Харькова в этой категории (то есть если публикуете объявление о доставке лекарств – его увидят курьеры, нужно устранить течь крана – сантехники). Специалист, который находится рядом с вами, может выполнить в нужное время работу и согласен с оплатой, подает заявку на выполнение. Если вы выбираете его – сайт предоставляет вам его контакты, а ему – ваши. Связываетесь, обсуждаете подробности и мастер приступает к работе.

Стоимость услуг определяете вы, указывая ее в задаче изначально. Если специалист берется за работу, он соглашается с такой оплатой.

Сколько времени нужно, чтобы найти специалиста?

Как правило, на это уходит несколько минут, при нестандартной услуге или неудобном времени исполнения (например, если вы создаете задачу ночью) – чуть больше. Но в любом случае тут найдется человек, готовый вам помочь.

Можно ли доверять специалистам, найденным на сайте «Кабанчик»?

Да. Специалисты на «Кабанчике» проходят более сложную процедуру регистрации, проверяются их данные, в том числе паспортные. Также рекомендуем ознакомиться с отзывами о специалиста. Администрация ресурса всегда заинтересована, чтобы вам предоставили услуги лучшего качества и вы остались довольны и сотрудничеством с мастером, и сервисом «Кабанчик».

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