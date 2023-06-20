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Понад 5 кілометрів мереж було замінено у Харкові

Понад 5 кілометрів мереж було замінено у Харкові

З початку року ремонтні бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» планово переклали 5,3 км водоводів.

Про це сьогодні, 20 червня, повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.За його словами, днями фахівці завершили перекладання ділянки водопровідної магістралі завдовжки близько 300 м на вул. Сумській. Також продовжуються роботи на пр. Гагаріна, де запланували замінити 400 м трубопроводу.

Агентство Телевидения Новости

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