Понад мільйон тонн зернових намолотили аграрії Харківщини

Збір врожаю триває в усіх районах Харківської області. Станом на 17 серпня аграрії всіх районів намолотили 1 мільйон 55 тисяч тонн зерна. Збір ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 252 тисячі гектарів при врожайності 42 ц/га.

Про це повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Серед лідерів збору врожаю – Лозівський район, де вже обробили 70% площ та намолотили понад 206 тисяч тонн зерна; Красноградський район – обробили 47% площі й намолотили майже 175 тисяч тонн зерна; Богодухівський район – обробили 44% площі і зібрали понад 171 тисячу тонн зернових.

«Майбутнього врожаю зернових цілком достатньо для забезпечення потреб Харківщини та експорту. Відповідно до прогнозу на 2023/2024 маркетинговий рік, потреба області у зернових та зернобобових культурах складає понад 302 тисячі тонн, при цьому обсяг виробництва очікується на рівні 2,4 мільйона тонн зерна. Це дозволить не лише забезпечити потреби області, а й отримати значний експортний потенціал», – розповів заступник начальника ХОВА.

Він також додав, що наявна потужність хлібоприймальних підприємств, елеваторів та зерноскладів сільгосппідприємств області складає майже 2,5 мільйона тонн одночасного зберігання.

Паралельно зі жнивами у Харківській області триває розмінування сільськогосподарських територій.

«З початку року групами розмінування ЗСУ, ДСНС та операторами ПМД обстежено майже 39,7 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення, з них потребують розмінування 37,5 тисяч. Фактично розміновано – 48,5 гектарів, в основному це польові дороги», – розповів директор Департаменту агропромислового розвитку ХОВА Андрій Дорожко.

Агентство Телевидения Новости