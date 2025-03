Президент США Дональд Трамп зробив китайські акції знову великими — Reuters

Гонконгський індекс Hang Seng Index (.HSI), де котируються акції багатьох великих китайських компаній, pріс на 17% з моменту повернення Трампа до Білого дому.

За той самий час індекс S&P 500 (.SPX) втратив приблизно на 9%, а американські компанії — близько $4 трлн ринкової капіталізації.

Нестабільні заяви Трампа щодо мит і кроки зі скорочення витрат федерального уряду поставили під сумнів припущення інвесторів про привабливість американських акцій, які з 2021 року значно випереджають більшість своїх світових аналогів.

▶ ️"Інвестори перейшли від віри в There is No Alternative to U.S. assets (TINA) — "немає альтернативи американським активам" — до There Is A Real Alternative (TIARA) — "реальна альтернатива є", — сказав старший менеджер гонконгської Pictet Asset Management Енді Вонг.

Основною причиною оптимізму інвесторів є те, що китайські акції коштують дешево, торгуючись на 30% нижче за максимуми 2021 року.

Китайські акції впали у ціні після пандемії коронавірусу, коли уряд запровадив політику Zero-COVID.

Значну частину китайського ралі очолили акції технологічних компаній (.HSTECH), які за 2025 рік зросли на 29% і минулого тижня досягли найвищого рівня за останні три роки.

Вонг заявив, що бачить можливості у технологічному, оборонному та споживчому секторах. Зокрема, на тлі гучного дебюту чат-боту DeepSeek.

За останні кілька тижнів J.P. Morgan зафіксував рекордну кількість доларів США і китайських юанів, конвертованих в гонконгські долари, що свідчить про приплив грошей в гонконгські акції, сказала керівниця відділу кредитних, валютних операцій і продажів на ринках, що розвиваються Серена Чен.

▶ ️"Уповільнення економічних показників (хоч Трамп і заперечує загрозу рецесії) викликає додаткові сумніви щодо того, чи зможе економічне зростання США ще довго випереджати решту багатих країн світу.

Оцінки американських акцій чутливі до будь-якого натяку на проблеми.

Інвестори також негативно відреагували на нестабільність прийняття рішень у Білому домі, який в останню хвилину відтермінував введення мит щодо Канади та Мексики.

Китай, тим часом, розгортає заходи зі стимулювання та підтримки своєї економіки та ринків.

У лютому в Пекіні відбулася зустріч Сі з бізнес-лідерами, яку інвестори сприйняли як позитивний сигнал", — йдеться у матеріалі.

Виконавчий директор нью-йоркської Principal Asset Management Камал Бахтія зауважив, що довгострокові інвестори люблять передбачуваність.

▶ ️"Тиск, який адміністрація Трампа чинить на іноземні уряди, в багатьох випадках призвів, навпаки, до зростання прибутків цих країн", — наголосив інвестиційний стратег Baird Росс Мейфілд.

Енді Вонг підкреслив, що у міру того, як інвестори пристосовуватимуться до змін, капітал буде відтікати від "переповнених" переможців.

Джерело: https://t.me/znua_live/193305

