«Прихована оренда»: прокуратура вимагає від фермера повернути державі землі на Харківщині площею майже 565 га

Встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання управління об’єктами державної власності» ДП «ДГ «Борки» було передано зі сфери управління НААН до Фонду державного майна України.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Водночас встановлено, що між ДП «ДГ «Борки» ІОБ НААН України та фермерським господарством у травні 2023 року укладено договір на посів, вирощування та збирання сільськогосподарської продукції без погодження із ІОБ чи НААН України.

Предметом зазначеного договору є взаємні зобов’язання сторін щодо організації та виконання робіт із посіву, вирощування та збирання сільськогосподарської продукції рослинництва високої якості на землях сільськогосподарського призначення загальною площею майже 565 га.

Відповідно до змісту інформації Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, від Інституту не надавалося погодження щодо укладення вказаної угоди. Більше того, погодження щодо укладення вказаного договору Фондом Державного майна України також не здійснювалось.

Відповідно до умов договору, усі посіви на полях, а також вирощена сільськогосподарська продукція вважається власністю підприємства. Фактично усі корисні властивості цінних земель державної власності виключно з метою отримання прибутку використовує вказане фермерське господарство.

Сторонами домовлено, що вартість робіт з розробки технологічних карт та надання агрономічних послуг за кожен рік дії даного договору складає майже 900 тисяч гривень.

Фактично вказана плата є орендною платою. Які агрономічні послуги надаються – наданими документами жодним чином не підтверджені.

Отже, вказаний договір на посів, вирощування та збирання сільськогосподарської продукції належить до удаваних правочинів, оскільки за його змістом він виражає волю його сторін на укладання саме договору оренди землі.

Керівник Чугуївської окружної прокуратури Харківської області подав до суду позовну заяву в інтересах держави до ДП «Дослідне господарство «Борки» Інституту овочівництва та баштанництва НААН України» та фермерського господарства про визнання договору недійсним, повернення земельних ділянок у власність держави.

Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости