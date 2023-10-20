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20.10.2023 19:16
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Приват-банк попередив про 5-годинну «паузу» в роботі всіх сервісів

Приват-банк попередив про 5-годинну «паузу» в роботі всіх сервісів

Державний Приват-банк у ніч на 21 жовтня проводитиме регламентні роботи, через які операції з картками будуть тимчасово недоступними.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Щоб підвищити якість та безпеку платежів, в ніч на 21 жовтня 2023 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингового центру.

Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24, також «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають.

Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт.

Цікава інформація: через процесинговий центр ПриватБанку українці зробили вже більше ніж 70 мільярдів карткових операцій – платежів, переказів та інших.

Клієнти ПриватБанку роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день.

Це більше ніж 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.

Агентство Телевидения Новости

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