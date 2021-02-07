Все чаще киберпреступники маскируют свой номер под официальные номера банков. «ПриватБанк» объяснил, как не попасться на уловки мошенников.

Для начала необходимо проверить, точно ли это сотрудник банка.

«Положите трубку, позвоните по официальному номеру банка, 3700, и уточните, все ли в порядке с вашим счетом и карточкой. Даже если у вас на телефоне засветился знакомый номер банка, ни в коем случае не делайте на него обратный звонок», - подчеркнули в «ПриватБанке».

В банке добавили, что если вы сообщили преступникам секретную информацию, которую нельзя разглашать, или сняли средства в банкомате и передали их преступникам - вернуть деньги, к сожалению, через банк не получится.

Чтобы защитить свои деньги от мошенников, необходимо помнить о следующих правилах:

1. Всегда набирайте только официальный номер банка 3700.

2. Если вам звонят из банка, финансовой организации или госоргана, уточните ФИО и должность звонящего и скажите, что перезвоните ему сами. Вернитесь к п.1.

3. Не стоит паниковать и спешить. Если от имени банка вас заставляют немедленно снимать средства в банкомате или сделать что-то, что вы не до конца понимаете - остановитесь, положите трубку и обратитесь в банк самостоятельно.

4. Ни в коем случае никому не сообщайте личные данные, реквизиты карточки и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды с СМС и ПИН-коды, пароли доступа к Приват24. Называть кодовое слово можно, только если вы сами звоните на горячую линию банка 3700.

Также можно войти в мобильное приложение "Приват24". В левом верхнем углу надо нажать на символ в виде небольшого человечка. После этого в открывшемся меню можно выбрать раздел "Коммуникации". Затем нажать на опцию "Входящий звонок из банка".

Выбирая в меню "Пропущенный звонок", можно ввести телефонный номер, с которого и поступил вызов. Остается лишь подтвердить проверку, нажав на специальную клавишу. Не пройдет и нескольких секунд, как на экране появятся результаты проверки. Банк либо подтвердит указанный номер, либо даст понять, что его используют мошенники.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»