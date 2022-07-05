ПриватБанк вводить нові обмеження: що зміниться для клієнтів
ПриватБанк вводить обмеження на витрати за картками клієнтів, якщо ті не підтвердять або відмовляться документально підтвердити свої доходи.
Про це повідомляє пресслужба установи, пише «Сьогодні».
Мовиться про оборот в 500 тис. грн на місяць. Як заявили в банку, у таких випадках у клієнта запросять джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.
«Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24, Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції», – зазначили в ПриватБанку.