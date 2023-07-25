Програма доступного кредитування: хто з підприємців першочергово може отримати кошти

Підприємцям Харківщини видали кредити на майже 13 мільярдів гривень за програмою «5-7-9%».

За програмою доступного кредитування Харківська область посіла 6 місце серед регіонів країни. Про це повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Від початку дії програми підприємці регіону отримали кредити на загальну суму понад 12,7 мільярда гривень.

Програма передбачає максимальну суму кредитування не більш як 60 мільйонів гривень, а кредиту, що надається фізичній особі-підприємцю, не більше 3 мільйонів гривень.

Пріоритетними напрямами кредитування під час воєнного стану є:

підтримка сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності;підтримка підприємств, що провадять діяльність з виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та її реалізації;відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів підприємств, що підтверджується відповідними документами;підтримка підприємств шляхом пролонгації діючих кредитів, які провадять господарську діяльність або виробничі потужності яких розміщено на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії, або тимчасово окупованих;підтримка торговельних компаній;відновлення, ремонт або заміна пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, що підтверджено відповідним актом, необхідних для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року.

Крім того, для збільшення надання державної допомоги підприємствам Мінекономіки підготувало пропозиції щодо надання грантів для переробних підприємств, які розташовані на деокупованих територіях та територіях можливих бойових дій. Розмір гранту не перевищує 8 мільйонів гривень.

Агентство Телевидения Новости