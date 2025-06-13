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ПВО сверхмалого радиуса действия Drone Hammer

ПВО сверхмалого радиуса действия Drone Hammer

В ходе недавней выставки AFCEA 2025 немецкие компании E-Wolf и Warg Drones представили Counter UAS-Missile Drone Hammer.

Drone Hammer – это небольшая зенитная ракета, способная на скорости 500 км/ч перехватывать воздушные цели на по дальности и высотах до 500-600 метров. Главной особенностью ракеты так же является её стоимость – 2 500 евро. И это цена не серийного продукта, если её запустить в производство – ценник будет снижаться.

Но, что меня неприятно удивило, в Украине, на ряде уважаемых профильных площадок, эту ракету недооценили и раскритиковали. Мол, зачем тратить 2 500 евро на пуск какой-то недо-ЗУР, если по тем же высотам справляются мобильные огневые группы из куда более дешёвых ДШК и Browning M2?

И эта недальновидность удручает, поскольку Drone Hammer это яркий представитель сверхмалых ЗРК “последнего шанса”, причём мобилизационной категории. Мобилизационная зенитная ракета.

Если кто не близок к терминологии, то мобилизационная продукция – это всё то, что можно производить очень быстро, очень дёшево и очень много. Фактически, россия на сегодняшний день на 90% воет против Украины мобилизационными ресурсами и даже ракета “Бандероль” и дрон-мишень “Дань-М”, дрон-камикадзе “Молния-2” и танки Т-62, Т-54/55, это всё мобилизационные образцы – быстро, дёшево, много.

Если же говорить о ТТХ этой ракеты, то её характеристик достаточно, для того, чтобы сбивать Shahed-136 в определённых условиях. И там где реакция МОГ зависит от фактор точности стрелка, в случае с Drone Hammer это гарантированное уничтожение цели. И такие системы были полезны в тех городах, на подлёте к которым у РОВ минимум препятствий, из-за минимальных дистанций. Я говорю о Харькове, Сумах…

Дешёвая ЗРК, размещённая на базе мобильного шасси, или на крышах многоэтажек, в большом количестве, могла бы создать серьёзный барьер в сверх ближнем радиусе ПВО для средств террора противника. Ракета последнего шанса, которая благодаря своим характеристикам всегда будет поражать такую цель, как Shahed-136…

А теперь, самое интересное. Да, немцы сделали такую ракету, а что же Украина, для которой такие системы нужны как воздух? Неужели мы, имеющие одни из лучших показателей развития ВПК и разработавшие ряд перспективных систем ПВО, не смогли создать свой аналог Drone Hammer и активно его применять?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/24609

Новости портала «Весь Харьков»

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