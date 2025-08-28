Бізнес
Сегодня 14:43
Радіотелефоніст, фінансист і електромеханік: кого сьогодні шукають роботодавці Харківщини

Станом на 28 серпня в Харківській області доступні 3337 вакансій. Серед найвищих зарплат – 120 тисяч гривень для радіотелефоніста.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Актуальні вакансії на Харківщині:

Радіотелефоніст – 120 000 грн.           Начальник фінансового відділу  – 55 000 грн.           Головний електромеханік – 39 700 грн.           Друкар-тиснильник – 30 000 грн.           Механік з ремонту транспорту – 29 900 грн.            Фахівець – 26 000 грн.           Моторист транспортувальних механізмів – 25 000 грн.           Оперуповноважений – 21 100 грн.           Робітник з догляду за тваринами – 20 000 грн.           Перекладач – 19 400 грн.   

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69. 

