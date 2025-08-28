Радіотелефоніст, фінансист і електромеханік: кого сьогодні шукають роботодавці Харківщини

Станом на 28 серпня в Харківській області доступні 3337 вакансій. Серед найвищих зарплат – 120 тисяч гривень для радіотелефоніста.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Актуальні вакансії на Харківщині:

Радіотелефоніст – 120 000 грн. Начальник фінансового відділу – 55 000 грн. Головний електромеханік – 39 700 грн. Друкар-тиснильник – 30 000 грн. Механік з ремонту транспорту – 29 900 грн. Фахівець – 26 000 грн. Моторист транспортувальних механізмів – 25 000 грн. Оперуповноважений – 21 100 грн. Робітник з догляду за тваринами – 20 000 грн. Перекладач – 19 400 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

