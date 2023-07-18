Размеры солнечных батарей: на что они влияют

Солнечная энергия — дар природы, который человечество только начинает активно осваивать. Для украинцев возможность получения альтернативного источника электроэнергии особенно актуальна. Тем, кто планирует установить такие панели на крыше дома, следует определиться с их габаритами: от этого зависит вес конструкции и давление на поверхность кровли.

Размеры солнечных батарей

Наиболее распространены панели, предназначенные для монтажа на крышу, с габаритами 2100х1050х50. В каждом конкретном случае размеры могут быть другими, в зависимости от типа используемого модуля, количества и мощности фотоэлементов.

Общее правило гласит: для установки солнечной мини-электростанции на крыше следует использовать модули меньшего размера, в наземном варианте — большего, поскольку в этом случае практически отсутствуют ограничения по несущей конструкции.

Вне зависимости от размеров панели состоят из одинаковых фотоэлектрических элементов, например, 15.5х15.5 см, а их количество и определяет габариты модуля. Для крыши стандартными считаются панели с 60 фотоэлементами, солнечные электростанции коммерческого типа могут иметь от 72 до 98 ячеек. Панели типа Half-Cell содержат 120 или 144 фотоэлементов.

Отметим, что конфигурации модулей от разных производителей могут отличаться, поскольку и размеры ячеек бывают разными. Нужно понимать, что наибольший КПД будет в том случае, если панели располагаются на минимально возможном расстоянии друг от друга. Особенно это важно при размещении их на крыше, площадь которой ограничена. Если на ней имеются преграды — это большой минус.

Сколько весят солнечные панели

Чтобы понять, сможет ли кровля выдержать вес СЭС, необходимо уметь предварительно его рассчитывать.

У большинства представленных на украинском рынке производителей масса батарей находится в диапазоне 25-33 кг. Минимальными показателями могут похвастаться такие бренды, как Trina Solar, Risen Energy и некоторые другие, у которых вес модуля составляет 20 кг. В то же время максимальные весовые показатели достигают планки 35 кг.

Как узнать, сможет ли крыша выдержать вес конструкций СЭС

Подсчет площади кровли несложен, и если преград для установки солнечных батарей нет, можно легко посчитать необходимые линейные размеры модулей, что позволит рассчитать их суммарный вес. Система креплений весит в районе нескольких десятков кг.

Например, для выработки 30 кВт электроэнергии необходима установка площадью порядка 165 м2. Ее вес составит около 1700 кг. Перед тем, как заказать солнечную батарею для дома таких размеров, необходимо рассчитать удельный вес конструкции на единицу площади и, исходя из материала кровли, можно будет понять, возможна ли установка мини-электростанции в принципе.

В случае шиферной или черепичной кровли, а также с некоторыми новыми кровельными материалами такие расчеты могут быть достаточно сложными. Если у вас возникают сомнения в их правильности, лучше обратиться к специалистам.