Разновидности и критерии выбора шиномонтажных станков

Шиномонтажный станок — это необходимое оборудование для любого автосервиса. Он предназначен для демонтажа и монтажа шин на колесные диски. Без применения специального оснащения эта операция является трудоемкой и опасной. Если вам нужно купить станок для шиномонтажа, ознакомьтесь с ассортиментом интернет–магазина по ссылке. Здесь представлен обширный выбор надежных и проверенных решений, соответствующих всем стандартным нормам.

Разновидности оборудования

На современном рынке представлено множество разных вариантов оснащения для замены шин. Среди наиболее популярных моделей выделяют такие:

По назначению. Легковые предназначены для работы с резиной легковых автомобилей. Грузовые подходят для обслуживания грузовых автомобилей и автобусов. Мотоциклетные предназначены для мотоциклов и мопедов. По степени автоматизации. Бывают полуавтоматические и автоматические модели. Первые требуют выполнения большей части задач вручную. Автоматические помогают сделать все основные рабочие процессы более эффективными. По способу демонтажа. Выделяют центральные и боковые модели. Первые помогают снимать резину путем зажимания борта в центробежной муфте. Боковые помогают осуществлять демонтаж путем захвата бортового элемента при помощи лап.

Центральные шиномонтажные станки являются наиболее распространенными. Они отличаются простотой конструкции и эксплуатации. Демонтаж осуществляется при помощи центробежной муфты, которая вращается с высокой скоростью. Это позволяет легко снять колесо с диска.

Боковые шиномонтажные станки используются для работы с колесами, имеющими глубокие ободки или нестандартные диски. С помощью лап обеспечивается прочный и надежный захват резины.

Основные критерии выбора шиномонтажных станков

При выборе подходящего оснащения для сервисного обслуживания следует обратить внимание на такие характеристики:

Тип и размер. Устройство должно соответствовать колесным габаритам, с которыми он будет работать. Для легковых автомобилей используются шиномонтажные станки с диапазоном диаметров от 12 до 22 дюймов. Для грузовых автомобилей и автобусов применяются модификации с диапазоном диаметров от 14 до 32 дюймов. Интенсивность загрузки. Оборудование должно быть рассчитано на соответствующую интенсивность загрузки. Для автосервисов с высокой загрузкой следует выбирать модели с более мощным двигателем и увеличенным рабочим столом. Наличие вспомогательных опций. Некоторые модификации оснащены дополнительными функциями, такими как балансировка, накачка шин воздухом и прочее. Стоимость. Цена зависит от его технических характеристик и производителя. Важно не экономить на качественной технике, так как от этого зависит эффективность ремонта.

Дополнительно также следует обратить внимание на точность оборудования и удобство эксплуатации. Техника должна быть удобной при эксплуатации, чтобы оператор мог легко выполнять все задачи.