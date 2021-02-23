Рекрутинг или HR
Чем отличается профессия HR-а от рекрутера
HR или рекрутинг – их часто путают, предполагая, что данные слова – синонимы друг друга. Порой находясь на одной позиции, специалист выполняет функции как HR, так и рекрутера. В данной статье мы проясним отличия и особенности каждой вышеназванной специальности.
Так в чем же заключается основная разница?
Между упомянутыми ранее деятельностями может быть сходство только в одном – в направленности на коммуникацию с людьми в разрезе социально-трудовой сферы субъекта.
HR-менеджер — в этом понятии объединено все, что так или иначе связано с управлением персоналом. Но роль HR заключается не только в подборе персонала, но и его адаптации внутри компании. Основными задачами HR специалиста есть:
- Формирование открытой и комфортной рабочей среды;
- Снижение уровня текучести персонала и контроль за Work-Life Balance;
- Создание возможности для карьерного роста;
- Создание стратегических программ привлечения талантов и вовлечения сотрудников;
- Пересмотр и поддержание справедливой стратегии вознаграждения персонала
- Организация учебных мероприятий.
Рекрутер в свою очередь – это специалист, основной деятельностью которого является поиск кандидатов. Его основные задачи:
- Поиск и подбор релевантного персонала;
- Проведение первичного собеседования;
- Предоставление обратной связи после каждого этапа собеседования.
С каждым годом популярность рекрутинговых агентств растет. По данным крупнейшей фирмы по поиску персонала jobadvice.agency большинство украинских компаний предпочитают поручить специалистам найти подходящего работника для определенной должности. Во-первых, информация о поиске сотрудников не выходит на всеобщее обозрение, во-вторых, нет необходимости тратить время и силы на изучение объявлений.
Сотрудники рекрутинговых агентств - это профессионалы своего дела, которые должны хорошо разбираться в различных сферах деятельности. Они одновременно являются психологами, менеджерами, аналитиками.
Качества, которыми важно обладать специалистам для того, чтобы качественно выполнять свою работу:
- Любопытность;
- Коммуникабельность;
- Стрессоустойчивость;
- Проявление лояльности к людям;
- Умение выполнять задачи в краткие сроки;
- Дисциплинированность;
- Системность мышления.
Напоследок хотим добавить, что самая важная черта и HR-специалиста, и рекрутера - это любовь к людям. Прошли те времена, когда к кадрам относились как к чисто трудовому ресурсу. Все больше и больше компаний ставят человека, его личность, креативность и благополучие в центр своей корпоративной культуры. Поэтому сфера HR с каждым годом развивается все активнее, чтобы как можно больше людей оказались в нужном месте и чувствовали себя счастливыми.