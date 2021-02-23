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Рекрутинг или HR

Чем отличается профессия HR-а от рекрутера

HR или рекрутинг – их часто путают, предполагая, что данные слова – синонимы друг друга. Порой находясь на одной позиции, специалист выполняет функции как HR, так и рекрутера. В данной статье мы проясним отличия и особенности каждой вышеназванной специальности.

Рекрутинг или HR

Так в чем же заключается основная разница?

Между упомянутыми ранее деятельностями может быть сходство только в одном – в направленности на коммуникацию с людьми в разрезе социально-трудовой сферы субъекта.

HR-менеджер — в этом понятии объединено все, что так или иначе связано с управлением персоналом. Но роль HR заключается не только в подборе персонала, но и его адаптации внутри компании. Основными задачами HR специалиста есть:

  • Формирование открытой и комфортной рабочей среды;
  • Снижение уровня текучести персонала и контроль за Work-Life Balance;
  • Создание возможности для карьерного роста;
  • Создание стратегических программ привлечения талантов и вовлечения сотрудников;
  • Пересмотр и поддержание справедливой стратегии вознаграждения персонала
  • Организация учебных мероприятий.

Рекрутер в свою очередь – это специалист, основной деятельностью которого является поиск кандидатов. Его основные задачи:

  • Поиск и подбор релевантного персонала;
  • Проведение первичного собеседования;
  • Предоставление обратной связи после каждого этапа собеседования.

С каждым годом популярность рекрутинговых агентств растет. По данным крупнейшей фирмы по поиску персонала jobadvice.agency большинство украинских компаний предпочитают поручить специалистам найти подходящего работника для определенной должности. Во-первых, информация о поиске сотрудников не выходит на всеобщее обозрение, во-вторых, нет необходимости тратить время и силы на изучение объявлений.

Сотрудники рекрутинговых агентств - это профессионалы своего дела, которые должны хорошо разбираться в различных сферах деятельности. Они одновременно являются психологами, менеджерами, аналитиками.

Качества, которыми важно обладать специалистам для того, чтобы качественно выполнять свою работу:

  • Любопытность;
  • Коммуникабельность;
  • Стрессоустойчивость;
  • Проявление лояльности к людям;
  • Умение выполнять задачи в краткие сроки;
  • Дисциплинированность;
  • Системность мышления.

Напоследок хотим добавить, что самая важная черта и HR-специалиста, и рекрутера - это любовь к людям. Прошли те времена, когда к кадрам относились как к чисто трудовому ресурсу. Все больше и больше компаний ставят человека, его личность, креативность и благополучие в центр своей корпоративной культуры. Поэтому сфера HR с каждым годом развивается все активнее, чтобы как можно больше людей оказались в нужном месте и чувствовали себя счастливыми.

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