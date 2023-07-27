Рис може подорожчати: Індія заборонила експортувати свій рис

Індія, яка є одним з основних виробників і експортерів рису у світі, ввела заборону на експорт рису з країни.

У березні 2022 р. — червні 2023 р. Індія експортувала до України 34,5 тис. т рису на загальну суму $26,2 млн, повідомляє видання AgroTer.

Аналіз постачання рису в Україну показує, що середня вартість партій індійської зернової є однією з найнижчих серед основних постачальників.

Винятком є лише Казахстан, але обсяги постачання з цієї країни незначні.

Альтернативою індійському рису може стати зернова з Таїланду або В’єтнаму, але вартість імпортних партій з цих країн за воєнний період виявилась на 24% та 16% вищою за партії, закуплені в Індії.

Тож при обмеженому постачанні рису з Індії можна очікувати на підвищення цін на рис в Україні, резюмують експерти.

Агентство Телевидения Новости