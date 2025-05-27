Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:54
Просмотров: 33

Розробники General Atomics представили інноваційний бойовий дрон MQ-9B SeaGuardian

Розробники General Atomics представили інноваційний бойовий дрон MQ-9B SeaGuardian

Компанії Ultra Maritime та General Atomics Aeronautical Systems уклали стратегічне партнерство для створення автономної системи боротьби з підводними човнами, заснованої на безпілотній платформі. Її основою стане дрон MQ-9B SeaGuardian, який отримає оновлену комплектацію з новітніми гідроакустичними технологіями, інформує Мілітарний.

Система об'єднує багатофункціональний літальний апарат SeaGuardian із мініатюризованими буями та акустичними приймачами, розробленими Ultra Maritime. Згідно з заявами компаній, проект має на меті створити доступне, автономне рішення для зон, де можуть бути відсутні сигнали GPS або діяти засоби радіоелектронної боротьби.

MQ-9B SeaGuardian — це багатоцільовий дрон великої тривалості польоту. Він є морською версією відомого ударного БПЛА MQ-9 Reaper і пристосований для проведення морських патрульних операцій, розвідки, спостереження, спостереження за надводною обстановкою, протичовнової боротьби та цілевказання. SeaGuardian може діяти в умовах обмеженої видимості та в складних метеоумовах, зберігаючи високу автономність.

БПЛА здатен перебувати у повітрі понад 30 годин, має дальність понад 6 000 км, обладнаний РЛС з синтезом апертури, системами оптико-електронного та інфрачервоного спостереження, а також може нести морські буї та торпеди для протичовнової боротьби. Його модульна конструкція дозволяє швидко адаптувати SeaGuardian до різних місій, включно з моніторингом виключної економічної зони, боротьбою з контрабандою та участю у рятувальних операціях.

Очікується, що вже у 2025 році технологію буде продемонстровано в Індо-Тихоокеанському регіоні — одному з ключових напрямків, де країни активно шукають ефективні інструменти спостереження за морськими просторами. Особливість системи полягає у використанні мультистатичних буїв, які забезпечують розширену зону пошуку та виявлення підводних цілей.

Нові акустичні приймачі, які займають удвічі менше місця, дозволяють ефективніше використовувати ресурси дрона, збільшуючи кількість одночасно залучених сенсорів під час місії. Це суттєво посилює спроможності MQ-9B у пошуку ворожих субмарин.

Окрім цього, раніше повідомлялось про іншу розробку General Atomics — лазерний бойовий модуль для MQ-9B. Ця зброя розміщується під крилом дрона та дозволяє йому знищувати повітряні цілі без зміни курсу польоту, що робить платформу ще більш універсальною для виконання завдань у складних умовах.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Цікавий момент із G7
Сегодня 07:23    92
10 хороших новин на 27 травня
Сегодня 07:10    120
Чтобы Украина оставалась сдерживающим фактором на стороне Европы, надо предлагать что-то серьёзное
Сегодня 07:00    98
Сім найімовірніших наступників Трампа у 2028 році — The Hill
Сегодня 06:47    92
ППО доведеться економити ракети-перехоплювачі
Сегодня 06:20    103
Ілон Маск відходить від політики — боїться за власну безпеку та хоче зосередитись на бізнесі
26.05.2025 10:21    107
Трамп відтермінував 50% мита на ЄС після розмови з Урсулою фон дер Ляйен
26.05.2025 09:50    106
КНДР. Відповідальних за аварію есмінця заарештували
26.05.2025 09:44    105
Трамп смягчает позицию к путину в момент, когда российское военное преимущество ослабевает
26.05.2025 08:58    105
Китайські розробники представили новітні авіабомби DLB P
26.05.2025 08:11    115
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 