Розробники General Atomics представили інноваційний бойовий дрон MQ-9B SeaGuardian

Компанії Ultra Maritime та General Atomics Aeronautical Systems уклали стратегічне партнерство для створення автономної системи боротьби з підводними човнами, заснованої на безпілотній платформі. Її основою стане дрон MQ-9B SeaGuardian, який отримає оновлену комплектацію з новітніми гідроакустичними технологіями, інформує Мілітарний.

Система об'єднує багатофункціональний літальний апарат SeaGuardian із мініатюризованими буями та акустичними приймачами, розробленими Ultra Maritime. Згідно з заявами компаній, проект має на меті створити доступне, автономне рішення для зон, де можуть бути відсутні сигнали GPS або діяти засоби радіоелектронної боротьби.

MQ-9B SeaGuardian — це багатоцільовий дрон великої тривалості польоту. Він є морською версією відомого ударного БПЛА MQ-9 Reaper і пристосований для проведення морських патрульних операцій, розвідки, спостереження, спостереження за надводною обстановкою, протичовнової боротьби та цілевказання. SeaGuardian може діяти в умовах обмеженої видимості та в складних метеоумовах, зберігаючи високу автономність.

БПЛА здатен перебувати у повітрі понад 30 годин, має дальність понад 6 000 км, обладнаний РЛС з синтезом апертури, системами оптико-електронного та інфрачервоного спостереження, а також може нести морські буї та торпеди для протичовнової боротьби. Його модульна конструкція дозволяє швидко адаптувати SeaGuardian до різних місій, включно з моніторингом виключної економічної зони, боротьбою з контрабандою та участю у рятувальних операціях.

Очікується, що вже у 2025 році технологію буде продемонстровано в Індо-Тихоокеанському регіоні — одному з ключових напрямків, де країни активно шукають ефективні інструменти спостереження за морськими просторами. Особливість системи полягає у використанні мультистатичних буїв, які забезпечують розширену зону пошуку та виявлення підводних цілей.

Нові акустичні приймачі, які займають удвічі менше місця, дозволяють ефективніше використовувати ресурси дрона, збільшуючи кількість одночасно залучених сенсорів під час місії. Це суттєво посилює спроможності MQ-9B у пошуку ворожих субмарин.

Окрім цього, раніше повідомлялось про іншу розробку General Atomics — лазерний бойовий модуль для MQ-9B. Ця зброя розміщується під крилом дрона та дозволяє йому знищувати повітряні цілі без зміни курсу польоту, що робить платформу ще більш універсальною для виконання завдань у складних умовах.

Джерело: noworries.news

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