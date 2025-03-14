Розробники Sikorsky представили революційний безпілотник, що поєднує властивості гелікоптера та літака

Американська компанія Sikorsky Innovations, що входить до складу Lockheed Martin, успішно випробувала новий безпілотний літальний апарат з можливістю вертикального зльоту і посадки (VTOL). Інноваційний дрон оснащений гвинтоподібним крилом, що дозволяє йому поєднувати функції гелікоптера та літака. Випробування, які проходили у січні 2025 року, включали понад 40 злетів і посадок, а також 30 переходів між вертикальним і горизонтальним режимами польоту.

Безпілотник досяг максимальної крейсерської швидкості 159,2 км/год. За словами віцепрезидента Sikorsky Річа Бентона, ця технологія дозволить дрону літати швидше і далі, ніж традиційні вертольоти. Успішний перехід між режимами польоту підтвердив, що розроблені в компанії алгоритми керування дозволяють виконувати такі маневри плавно та ефективно.

Апарат вагою 52,1 кг працює на двох електричних двигунах, що живляться від акумулятора. У Sikorsky припускають, що більші версії дрона зможуть використовувати гібридні силові установки, що розширить їхні можливості. Зокрема, такі безпілотники зможуть злітати та сідати з корабельних палуб або непідготовлених ділянок землі.

Очікується, що новий дрон знайде застосування у пошуково-рятувальних операціях, спостереженні за лісовими пожежами, наданні гуманітарної допомоги та моніторингу інфраструктури. У перспективі його можна адаптувати для розвідки, бойових місій та співпраці з пілотованими літаками. Всі модифікації БПЛА будуть оснащені автономною системою керування MATRIX.

Крім цього, Sikorsky розробляє більший демонстраційний зразок HEX — гібридно-електричний літак потужністю 1,2 мегавата, який буде здатний перевозити пасажирів або вантажі на великі відстані. Тестування можливостей зависання цього апарата заплановане на 2027 рік.

Джерело: noworries.news

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