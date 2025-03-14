Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:49
Просмотров: 115

Розробники Sikorsky представили революційний безпілотник, що поєднує властивості гелікоптера та літака

Розробники Sikorsky представили революційний безпілотник, що поєднує властивості гелікоптера та літака

Американська компанія Sikorsky Innovations, що входить до складу Lockheed Martin, успішно випробувала новий безпілотний літальний апарат з можливістю вертикального зльоту і посадки (VTOL). Інноваційний дрон оснащений гвинтоподібним крилом, що дозволяє йому поєднувати функції гелікоптера та літака. Випробування, які проходили у січні 2025 року, включали понад 40 злетів і посадок, а також 30 переходів між вертикальним і горизонтальним режимами польоту.

Безпілотник досяг максимальної крейсерської швидкості 159,2 км/год. За словами віцепрезидента Sikorsky Річа Бентона, ця технологія дозволить дрону літати швидше і далі, ніж традиційні вертольоти. Успішний перехід між режимами польоту підтвердив, що розроблені в компанії алгоритми керування дозволяють виконувати такі маневри плавно та ефективно.

Апарат вагою 52,1 кг працює на двох електричних двигунах, що живляться від акумулятора. У Sikorsky припускають, що більші версії дрона зможуть використовувати гібридні силові установки, що розширить їхні можливості. Зокрема, такі безпілотники зможуть злітати та сідати з корабельних палуб або непідготовлених ділянок землі.

Очікується, що новий дрон знайде застосування у пошуково-рятувальних операціях, спостереженні за лісовими пожежами, наданні гуманітарної допомоги та моніторингу інфраструктури. У перспективі його можна адаптувати для розвідки, бойових місій та співпраці з пілотованими літаками. Всі модифікації БПЛА будуть оснащені автономною системою керування MATRIX.

Крім цього, Sikorsky розробляє більший демонстраційний зразок HEX — гібридно-електричний літак потужністю 1,2 мегавата, який буде здатний перевозити пасажирів або вантажі на великі відстані. Тестування можливостей зависання цього апарата заплановане на 2027 рік.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, США

Читайте ещё:

Новини з іншого світу
Сегодня 09:22    112
"Занадто проукраїнський". Келлога усунули від переговорів на прохання кремля - ЗМІ
Сегодня 09:17    110
Трамп запретил покупать российскую нефть за доллары
Сегодня 08:46    117
США хочуть купити "Північні потоки"
Сегодня 08:40    103
Тесла здорожчає
Сегодня 08:33    111
Трамп в Овальном кабинете c генсеком НАТО Марком Рютте
Сегодня 08:24    97
США відновлюють постачання далекобійних бомб в Україну на тлі виснаження запасів ATACMS
Сегодня 08:16    75
У Европы потенциально достаточно сил, чтобы противостоять россии даже без помощи США
Сегодня 07:58    85
Шо? Уже? Ілон Маск заявив про загрозу банкрутства США
Сегодня 07:49    100
Про візит Стіва Віткоффа до Москви
Сегодня 07:44    97
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 