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Saab представил легкую противотанковую систему нового поколения Carl-Gustaf M4

Saab представил легкую противотанковую систему нового поколения Carl-Gustaf M4

Развитие противотанкового вооружения всё чаще сосредоточено не только на мощности выстрела, но и на интеграции с цифровыми системами, универсальности боеприпасов и адаптивности к различным боевым сценариям. Carl-Gustaf M4 — новейшая версия культового 84-мм гранатомёта от шведской компании Saab — стал знаковым примером того, как традиционное оружие эволюционирует в интеллектуальный модуль.

Carl-Gustaf M4 представляет собой результат глубокой модернизации своих предшественников, моделей M2 и M3. Основное направление развития — облегчение конструкции, улучшение эргономики и интеграция цифровых технологий. Вес M4 составляет менее 7 кг — на 3 кг легче предыдущей версии M3. Это стало возможным за счёт применения титана, алюминиевых сплавов и элементов из углеродного волокна. Конструкция рассчитана на максимально быструю реакцию солдата в бою и возможность эффективного применения в условиях городской застройки, лесистой местности и ограниченного пространства.

Ключевым техническим отличием M4 является интеграция электронной архитектуры, которая обеспечивает поддержку интеллектуальных боеприпасов и прицельных систем нового поколения. Например, система может быть сопряжена с FCD 558 — цифровым прицельным комплексом, способным в реальном времени выполнять баллистические расчёты с учётом данных от погодных датчиков, дальномеров и гироскопических модулей. Это обеспечивает высокую точность первого выстрела, особенно при стрельбе по движущимся или частично укрытым целям.

Carl-Gustaf M4 поддерживает весь спектр боеприпасов, включая фугасные, противотанковые, термобарические, тандемные, дымовые и осветительные снаряды. Более того, система обратно совместима с боеприпасами от предыдущих моделей, что критически важно для армий, уже эксплуатирующих Carl-Gustaf. При этом оружие способно применять программируемые снаряды, например, для подрыва над головой вражеской пехоты за укрытием или пробития бетонных укреплений на заданной глубине.

Отдельное внимание заслуживает модульность системы. Carl-Gustaf M4 оборудован планками Пикатинни, которые позволяют устанавливать широкий спектр вспомогательных устройств: тепловизоры, лазерные дальномеры, оптические и цифровые прицелы, а также блоки управления огнём. Такая гибкость превращает M4 в платформу, способную адаптироваться под любые боевые задачи — от зачистки зданий до поражения легкобронированной техники на дальности свыше 1000 метров.

Дополнительным усовершенствованием стала встроенная система подсчёта выстрелов — критически важная функция для отслеживания состояния ствола и оценки технического ресурса. Это решение позволяет подразделениям вести точный учёт эксплуатации оружия и снижает риск отказов в боевых условиях.

Инженеры Saab также значительно переработали механизмы вентиляции и выстрела, благодаря чему M4 демонстрирует пониженную отдачу, повышенную скорострельность и лучше контролируемую стрельбу, особенно в условиях ограниченного времени на прицеливание и выстрел. Всё это делает систему особенно эффективной в руках малых мобильных групп, где каждая секунда критична.

Многофункциональность, цифровая интеграция и высокая адаптивность делают Carl-Gustaf M4 идеальным оружием для современных армий, стремящихся к повышению автономности и эффективности своих пехотных подразделений. Учитывая всё возрастающую роль гибких и мобильных ударных единиц, M4 превращается в один из самых универсальных и технологически совершенных инструментов современной сухопутной войны.

Saab представил легкую противотанковую систему нового поколения Carl-Gustaf M4

Saab представил легкую противотанковую систему нового поколения Carl-Gustaf M4

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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