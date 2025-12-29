Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 88

Сало в Украине продолжает дорожать

Сало в Украине продолжает дорожать

Средняя потребительская цена сала в ноябре составила 214,12 грн/кг, что на 3,5% больше по сравнению с октябрем (206,81 грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время рост цены по отношению к октябрю прошлого года составил 29%, тогда сало стоило 165,85 грн/кг.

По данным статистики, сало дорожает каждый месяц с июля 2024 года, тогда цена составляла около 160 грн/кг.

Госстат предоставляет данные без учета временно оккупированных рф территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Джерело: agroportal.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінус чотири транспортні засоби, десять укриттів, одна антена зв’язку, два міномети та три позиції ворога (ВІДЕО)
Сегодня 10:43    57
Катували цивільних у Куп’янську ― 18 воєнним злочинцям оголосили підозру
Сегодня 10:08    76
«Шквал» системно зменшує бойові можливості противника (ВІДЕО)
Сегодня 09:45    86
Кабмін дозволив продаж безрецептурних ліків на автозаправках
Сегодня 09:33    92
Брехня: «У Нью-Йорку рекламують платформу Polymarket зі ставкою "куди втече Зеленський після війни"
Сегодня 09:22    98
В Італії кажуть, що Рим уже спрямував Україні зброї та ресурсів на понад 3 млрд євро
Сегодня 09:02    105
Збито/подавлено 21 ворожий БПЛА
Сегодня 08:53    94
У Хмельницькому школярка 11 класу, яка шпигувала для рф, отримала умовний термін
Сегодня 08:51    92
Сікорський відреагував на антиукраїнський допис польського судді, який утік до Білорусі
Сегодня 08:43    117
Не було досягнуто жодного прогресу, — кореспондент Sky News Марк Стоун
Сегодня 08:33    123
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 