ШІ ускладнив пошук роботи. Люди почали шукати вакансії через дейтинг-додатки

На тлі складного ринку праці та активного використання штучного інтелекту для відбору кандидатів нетворкінг фактично став головним способом знайти роботу. Алгоритми часто відсіюють заявки ще до того, як їх побачить людина, тому шукачі роботи шукають альтернативні шляхи.

Деякі кандидати, які не мають розвиненої мережі професійних контактів, почали використовувати для цього дейтинг-додатки. Про це йдеться в опитуванні ResumeBuilder.com. За його даними, кожен третій користувач застосовував такі додатки для пошуку роботи, а майже кожен десятий назвав це своєю основною метою перебування там.

66% опитаних повідомили, що шукали людей, які працюють у компаніях, де вони хотіли б працювати. Ще 75% зазначили, що спеціально знайомилися з користувачами на конкретних посадах, які самі хотіли б обійняти.

Головна кар'єрна радниця ResumeBuilder.com Стейсі Галлер пояснила ситуацію так:

«Нетворкінг — це єдиний спосіб, який допомагає людям вибратися з того жаху, яким сьогодні став пошук роботи».

Серед тих, хто використовував додатки для професійних цілей, 88% змогли налагодити корисний контакт. Найчастіше це були поради щодо кар'єри, менторство, запрошення на співбесіду, інформація про вакансії або рекомендації. 37% респондентів заявили, що в результаті навіть отримали пропозицію роботи. Водночас 38% зазначили, що знайомство переросло й в особисті стосунки.

Посилення ролі нетворкінгу пов’язують зі зростанням використання ШІ на початкових етапах відбору. Такі системи швидко переглядають резюме та мотиваційні листи, але часто працюють із вбудованими упередженнями. Компанії продовжують покладатися на ці інструменти, бо отримують надто багато заявок на одну вакансію — через високий рівень безробіття та простоту подання заявок через платформи на кшталт LinkedIn.

У результаті навіть добре підготовленого кандидата можуть відхилити ще на перших етапах, не показавши резюме рекрутеру. Саме тому рекомендації та особисті контакти дедалі частіше стають єдиним способом, щоб заявку переглянула людина.

Втім, така система посилює нерівність. Кандидати з привілейованим середовищем мають перевагу завдяки вже наявним зв’язкам. За словами професора Корнелльського університету Джона Маккарті, ця частково зумовлена ШІ нерівність уже починає проявлятися.

Опитування показало, що 42% користувачів звернулися до дейтинг-додатків через складний ринок праці, 29% — через відчайдушну потребу знайти роботу або просунутися в кар'єрі, а 22% — через відсутність інших можливостей для нетворкінгу.

Найчастіше для цього використовували Tinder і Bumble, хоча ці сервіси не орієнтовані на професійні контакти. Водночас є додатки, які прямо підтримують такий формат. Зокрема, Raya — закритий сервіс за запрошеннями — називає себе приватною «спільнотою для людей з усього світу, щоб знайомитися та співпрацювати», де можна шукати користувачів за галузями, посадами або компаніями.

Схожий підхід застосовує і LGBTQ-додаток Grindr. За словами його директора з продукту Ей Джея Баланса, близько чверті з 15 мільйонів активних щомісячних користувачів використовують платформу саме для нетворкінгу.

