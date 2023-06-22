Ще 2 будівлі, які належали російському банку продали на Харківщині

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провів торги з продажу двох будівль колишнього “Промінвестбанку”, які розташовані у Балаклії та Первомайському Харківської області.

Про це стало відомо з сайту “Прозорро.Продажі”.

Так, на продаж виставили перший поверх чотирьох поверхового будинку по вулиці Ринковій (був. Бугайченко) №25. Загальна площа нерухомості 529,8 кв. м.

Переможцем торгів став ФОП Павленко Сергій Миколайович, який запропонував за приміщення 1,759 млн грн. Єдиним конкурентом на торгах було ТОВ “Оптима-ресурс” Юлії Гордієнко.

Ця фірма приходила і на другі торги, які також програло.

У Балаклії на продаж виставили нежитловий будинок площею 788 кв. м, який знаходиться по вул. 1- ого Травня, 15.

Переможцем торгів став Родкін Олег Олександрович, який має сплатити за будівлю 1,759 млн грн. Це підприємець займається торгівлею меблями.

Ліквідацію ПАТ «Акціонерний Комерційний Промислово-інвестиційний банк» розпочато 25 лютого 2022 року, після рішення Національного банку України про відкликання ліцензії.

Рішення було прийнято після повномасштабного вторгнення рф на територію України і пов’язане з тим, що банк належав структурам, які контролювалися державою-агресором.

Джерело: ХАЦ

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