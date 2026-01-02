Що принесе 2026 рік для кліматичних технологій

Неймовірне зниження вартості сонячної, вітрової енергії та акумуляторів продовжує наповнювати вітрила кліматичних технологій. Не кожна нова технологія піде тим самим шляхом. Але це доводить, що викопне паливо не є непереможним, і існують широкі можливості для фінансування компаній, які пропонують чистіші та дешевші заміни.

▶ ️Центри обробки даних продовжують домінувати

Минулого року я передбачив, що 2025 рік стане роком, коли кліматичні технології полюблять штучний інтелект та його спрагу до електроенергії, і це значною мірою підтвердилося. Це не зовсім дивно — для світу кліматичних технологій дешева та чиста енергія є його наріжним каменем.

Інтерес до центрів обробки даних лише зріс за останній рік. А інвестори, опитані TechCrunch, майже одностайно погодилися з тим, що центри обробки даних залишатимуться в центрі розмов у 2026 році.

«Вони створюють власну фінансову екосистему, і в поточних зусиллях у сфері штучного інтелекту є достатній фактичний імпульс, тому я не бачу, щоб гіперскейлери відступили у 2026 році», – сказав TechCrunch Том Чі , партнер-засновник At One Ventures .

«Я досі чую про дедалі більшу концентрацію зусиль та уваги до центрів обробки даних практично щодня на зустрічах, особливо з корпораціями», – сказав TechCrunch По Бронсон , керуючий директор IndieBio компанії SOSV .

У 2025 році центри обробки даних були одержимі пошуком нових джерел енергії. Але Ліза Кока , партнер Toyota Ventures , вважає, що вони змінять свою увагу на 2026 рік. «Розмови про енергетику в центрах обробки даних у 2026 році, ймовірно, змістяться з попиту на стійкість та необхідність прискорення планів щодо відключення від мережі», – сказала вона. Відключення може розв'язати деякі проблеми, з якими стикаються центри обробки даних, зокрема, опір з боку операторів мережі та громадськості, які дедалі більше стурбовані тим, що нові навантаження підвищують їхні ціни на електроенергію.

Однак потреба в більшій кількості електроенергії все ще існуватиме, і інвестори вважали, що геотермальна, ядерна, сонячна енергетика та акумулятори виграли від цього буму. «Генерація з нульовим викидом вуглецю вже є одним з найдешевших джерел енергії, а зростаючий попит як на мережеві, так і на розподілені акумулятори прискорює зниження витрат швидше, ніж очікувалося», — сказав Деніел Голдман , керуючий партнер Clean Energy Ventures .

Інвестори також визнали, що бульбашка штучного інтелекту може луснути; деякі висловили скептицизм щодо того, чи потягне це за собою вниз енергетичний сектор.

«Чи може бульбашка луснути у 2026 році? Звичайно», – сказав Кайл Тімі , керуючий партнер RA Capital Planetary Health . Але він додав, що це навряд чи вплине на плани розвитку інфраструктури. «Витрати на 2026 рік вже закладені в бюджет. Поїзд вже вирушив зі станції».

Ендрю Бібі , керуючий директор Obvious Ventures , вважає, що бульбашка центрів обробки даних може луснути у 2026 або на початку 2027 року, але у сфері виробництва електроенергії такої бульбашки не існує. «Нам все ще потрібно НАБАГАТО більше енергії, і ми її використаємо — поки що немає бульбашки для розширення…».

Окрім штучного інтелекту та центрів обробки даних, Аніл Ачюта , партнер Energy Impact Partners , зазначив, що цього року реіндустріалізація буде приділяти більше уваги. «Нам потрібно перебудувати ланцюги поставок для систем, які потребують кількох компонентів та складних технологічних схем», – сказав він, наводячи як приклади робототехніку, акумулятори та силову електроніку.

▶ ️Постійне прагнення до влади

Завдяки гучним оголошенням про нові центри обробки даних, енергетичні стартапи отримали поштовх минулого року, можливо, найбільший поштовх отримали ті, що працюють над ядерним поділом. За останні кілька тижнів ядерні стартапи оголосили про раунди інвестицій на загальну суму понад 1 мільярд доларів, що призвело до припущень, що багато з них проведуть SPAC або вийдуть на біржу через традиційне IPO у 2026 році.

«Зараз у моді все, що пов'язано з ядерною енергетикою», – сказав Тімі.

Але знадобиться деякий час, щоб ядерна енергетика зменшила попит на електроенергію. Тим часом технологічні компанії та розробники центрів обробки даних звертаються до сонячної енергії та акумуляторів як до недорогих, швидкорозгортаних джерел енергії. Зокрема, мережеві акумулятори стали головним бенефіціаром, їх розгортання у 2025 році встановило рекордні темпи . Оскільки на ринку з'являються альтернативні хімічні склади акумуляторів, такі як натрій-іонні та цинкові, вони можуть знизити витрати та стимулювати їх подальше впровадження.

«Ми побачимо зростання у 2026 році з новими підходами до хімії [акумуляторів] та бізнес-моделей», – сказав Лео Банчик , директор Voyager . «Одним з ключових уроків попередніх невдач було масштабування гігафабрик до того, як було доведено попит або досягнуто кращої економіки одиниці, ніж існуючий стан речей. Нова хвиля є більш дисциплінованою».

Кілька інвесторів вважали, що геотермальна енергетика допоможе заповнити прогалину в найближчі роки. Сприяє те, що інвестори розглядають удосконалену геотермальну енергетику як відносно зрілу технологію, готову до впровадження у більших масштабах у 2026 році.

«Геотермальна енергетика буде дуже популярною серед сонячної енергетики з точки зору нової генерації», — сказав Джошуа Позаментьє , керуючий партнер Congruent Ventures . «Активи природного газу зростають досить лінійно. Нових потужностей у виробництві турбін не вводиться в експлуатацію, і вони продають усе, що можуть. Геотермальна енергетика зростатиме в геометричній прогресії».

І хоча штучний інтелект допомагає стимулювати попит, найбільшу вигоду отримають компанії та технології, які мислять не лише для центрів обробки даних, зазначила Лорі Менуд , партнер-засновник At One Ventures . «Центри обробки даних — це один із факторів попиту, а не весь ринок».

▶ ️Який стартап найімовірніше вийде на біржу у 2026 році?

Не всі погодилися з цим або зробили припущення. Але серед тих, хто погодився, декілька сказали, що ядерні або геотермальні стартапи, найімовірніше, стануть публічними, або через IPO, або через SPAC.

Найчастіше згадувалося ім'я Fervo, стартап у сфері вдосконаленої геотермальної енергетики, який нещодавно залучив 462 мільйони доларів . Компанія вважається лідером у цьому секторі та зараз будує в Юті електростанцію потужністю 500 мегават, яка має слугувати зразком для майбутніх електростанцій. Вихід на публічні ринки дасть компанії більше резервів для реалізації додаткових проектів.

▶ ️Тенденції, на які варто звернути увагу

Окрім центрів обробки даних, інвесторів цікавить низка технологій та секторів, включаючи критично важливі корисні копалини, робототехніку та програмне забезпечення для управління електричною мережею.

«Нам слід приділяти більше уваги реалізації енергосистеми як категорії», – сказала Емі Даффуор , генеральний партнер Azolla Ventures . «Тихими переможцями є компанії, які пришвидшують взаємоз’єднання, планування та розгортання програмного забезпечення, апаратного забезпечення та рішень для ланцюгів постачання, що допомагають комунальним підприємствам фактично просувати проекти».

За даними Coca з Toyota Ventures та Posamentier з Congruent Ventures, стійкість та адаптація будуть головними темами у 2026 році. Ачюта з EIP зосередився на одному потенційному застосуванні: роботах, які закопують лінії електропередач швидше та дешевше, ніж люди, зменшуючи ризики лісових пожеж та підвищуючи надійність мережі.

Бібі з Obvious Ventures сказав, що за вантажівками на електромобілях також варто стежити. «Однією з найбільших новин 2026 року стане випуск та характеристики Tesla Semi. Дальність та ціна цього автомобіля змінять цю галузь так само потужно, як і Model S або 3».

Штучний інтелект, звичайно, ймовірно, відіграватиме певну роль у трансформації кліматичних технологій. «Ми побачимо масштабні інновації, коли ШІ зустрінеться з фізичним світом у 2026 році як на рівні інфраструктури, так і на рівні споживчих додатків», — сказав Метт Роджерс , засновник Incite and Mill . «Поєднання ШІ з інтелектуальним обладнанням та фізичною інфраструктурою забезпечить трансформацію галузей вартістю трильйон доларів від виробництва до наук про життя та харчових систем».

Але, можливо, також варто стежити за технологіями, які вже списали, сказав Бронсон з SOSV. «Коли інвестори нарешті втомлюються від сектора та доходять висновку, що він не спрацює, саме тоді нарешті відбуваються справжні прориви», – сказав він.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»