Що таке Garmin Pay та як ним користуватися

Смартгодинник – це не трекер вашої активності та спосіб дізнатися котра година, але й інструмент для безконтактних оплат, який дозволяє не носити із собою гаманець чи пластикові банківські картки. Один із лідерів на ринку спортивних смартгодинників Garmin розробив спеціальний сервіс, за допомогою якого можна легко розраховуватися в магазинах, ресторанах та інших закладах, де доступні безконтактні оплати. Фактично це цифровий гаманець, як, наприклад, Google Pay та Apple Pay.

Як платити смартгодинником Garmin

Щоби скористатися Garmin Pay, передусім потрібно бути власником годинника цього бренду. Платіжний функціонал мають декілька моделей бренду, а саме:

Vivoactive 3 та Vivoactive 3 Music. Forerunner 645 і Forerunner 645 Music. Fenix 5 Plus, Fenix 5s Plus і Fenix 5x Plus.

Також потрібно бути власником банківської картки, яка емітована такими фінансовими установами:

Приватбанк;

Ощадбанк;

Raiffeisen Bank;

Банк Восток;

Credit Agricole;

monobank;

ПУМБ;

Ukrsibbank;

Еко Банк;

Sense Bank;

Банк Кредит Дніпро.

Як додати карту в Garmin Pay

Якщо у вас є пристрій Garmin, що підтримує роботу сервісу, для початку вам потрібно додати картку в систему. Для цього потрібно виконати кілька простих дій, які займають лише кілька хвилин:

Завантажте додаток Garmin Connect на смартфон. Знайти його можна в магазинах додатків App Store та Google Play. Додайте пристрій, до якого хочете прив’язати картку, а потім виберіть його. Вкажіть дані картки, яку збираєтеся прив’язувати. Після цього на ваш номер прийде код підтвердження. Введіть його. Після підтвердження картка вже буде в системі сервісу Garmin Pay. Ви можете її сміливо використовувати для оплати покупок.

Ось і все! Додати карту насправді нескладно, це не потребує великих зусиль.

Як оплачувати товари з Garmin Pay

Розраховуватися смартгодинником з Garmin Pay також максимально легко. Для цього потрібно:

Обов’язково попередньо додати картку, як було вказано вище. Відкрити розділ Wallet на своєму пристрої перед оплатою. Ввести пароль і вибрати картку, якою хочете розрахуватися (якщо їх декілька). Піднести годинник до POS-термінала та дочекатися підтвердження оплати.

Garmin Pay – це зручний і безпечний сервіс для розрахунків за товари чи послуги улюбленим годинником, який оснащений NFC-чипом. При цьому особисті дані клієнта не передаються третім сторонам, адже відбувається їх шифрування за допомогою технології токенізації – коли дані картки замінюються спеціальним цифровим кодом – токеном, що й забезпечує надійність таких оплат.

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