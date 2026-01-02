Штучний інтелект остаточно прийде на роботу у 2026 році

Занепокоєння щодо того, як штучний інтелект вплине на працівників, продовжує зростати разом із темпами розвитку та появи нових продуктів, що обіцяють автоматизацію та ефективність.

Докази свідчать про те, що страх виправданий.

Листопадове дослідження MIT показало, що приблизно 11,7% робочих місць вже можна автоматизувати за допомогою штучного інтелекту. Опитування показали, що роботодавці вже скорочують робочі місця початкового рівня через цю технологію. Компанії також вже вказують на штучний інтелект як на причину звільнень .

Оскільки підприємства все більш значуще впроваджують штучний інтелект, деякі з них можуть уважніше розглянути, скільки працівників їм насправді потрібно.

У нещодавньому опитуванні TechCrunch кілька венчурних капіталістів підприємств заявили, що штучний інтелект матиме великий вплив на робочу силу підприємств у 2026 році. Це було особливо цікаво, оскільки в опитуванні не ставилося конкретних питань про це.

Ерік Бан, співзасновник і генеральний партнер Hustle Fund, очікує, що це вплине на працю у 2026 році. Він просто не впевнений, як саме це виглядатиме.

«Я хочу побачити, як автоматизуються ролі, відомі своєю більшою кількістю повторень, або навіть складніші ролі з більшою логікою стануть більш автоматизованими», – сказав Бан. «Чи призведе це до більшої кількості звільнень? Чи буде вищою продуктивність? Чи штучний інтелект буде просто доповненням для існуючого ринку праці, щоб бути ще продуктивнішим у майбутньому? Все це здається досить безвідповідальним, але схоже, що щось грандіозне станеться у 2026 році».

Марелл Еванс, засновник і керуючий партнер Exceptional Capital, передбачив, що компанії, які прагнуть збільшити витрати на штучний інтелект, вилучатимуть кошти зі свого пулу для оплати праці та найму.

«Я думаю, що з іншого боку, спостерігаючи поступове збільшення бюджетів на штучний інтелект, ми побачимо скорочення більшої кількості людської праці, а звільнення продовжуватимуть агресивно впливати на рівень зайнятості в США», – сказав Еванс.

Раджив Дхам, керуючий директор Sapphire, погодився, що бюджети на 2026 рік почнуть перенаправляти ресурси з робочої сили на штучний інтелект. Джейсон Мендель, венчурний інвестор Battery Ventures, додав, що у 2026 році штучний інтелект почне переставати бути просто інструментом для підвищення ефективності існуючих працівників.

«2026 рік стане роком агентів, оскільки програмне забезпечення розширюється від підвищення продуктивності людей до автоматизації самої роботи, забезпечуючи цінність пропозиції витіснення людської праці в деяких сферах», – сказав Мендель.

Антонія Дін, партнерка Black Operator Ventures, сказала, що навіть якщо компанії не перерозподілятимуть бюджети на робочу силу на проєкти зі штучним інтелектом, вони, ймовірно, все одно стверджуватимуть, що саме штучний інтелект є причиною звільнень або скорочення витрат на робочу силу.

«Складність полягає в тому, що багато підприємств, незалежно від того, наскільки вони готові успішно використовувати рішення на основі штучного інтелекту, скажуть, що збільшують свої інвестиції в ШІ, щоб пояснити, чому вони скорочують витрати в інших сферах або скорочують штат працівників», – сказав Дін. «Насправді ШІ стане цапом-відбувайлом для керівників, які прагнуть приховати минулі помилки».

Багато компаній, що займаються штучним інтелектом, стверджують, що їхні технології не скорочують робочі місця, а радше допомагають перевести працівників на «глибоку роботу» або на висококваліфіковані посади, тоді як ШІ просто автоматизує повторювану «напружену роботу».

Але не всі вірять у цей аргумент, і люди хвилюються, що їхня робота буде автоматизована. За словами венчурних капіталістів, які інвестують у цю сферу, не схоже, що ці побоювання розвіються у 2026 році.

Джерело: internetua.com

