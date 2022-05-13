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Шуляк розповіла, які забудовники будуть відбудовувати житло українців

Шуляк розповіла, які забудовники будуть відбудовувати житло українців

Держава не вказуватиме, які забудовники будуватимуть житло для українців, домівки яких знищили чи пошкодили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії “Слуга народу” Олена Шуляк в ефірі “Суспільного”

“Ми хочемо дати людям максимально широкий вибір. Водночас, для будівництва обиратимуться лише компанії з доброю репутацією”, – сказала вона.

За її словами, кожна людина зможе обирати населений пункт, де вона хоче мати житло, а також об’єкт будівництва.

“Об’єкт будівництва може бути на різних стадіях. Головне, щоб забудовник був надійним і мав всі необхідні дозвільні документи”, – зазначила Шуляк.

Агентство Телевидения Новости

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