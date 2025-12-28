Совокупное состояние десяти самых богатых технологических миллиардеров США в 2025 году увеличилось более чем на $550 млрд

Оно достигло почти $2,5 трлн против около $1,9 трлн в начале года.

Как отмечается, рост благосостояния пришелся на период активных глобальных инвестиций в ИИ и ралли на рынках: индекс S&P 500 в 2025 году прибавил почти 18%.

Среди бенефициаров бума называют Илона Маска (рост состояния примерно на 50%, до $645 млрд) и основателя Nvidia Дженсена Хуана (рост до $156 млрд), а также Ларри Пейджа, Сергея Брина, Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Ларри Эллисона, Стива Балмера, Билла Гейтса и Майкла Делла.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/91452

Новости портала «Весь Харьков»