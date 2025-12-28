Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 48

Совокупное состояние десяти самых богатых технологических миллиардеров США в 2025 году увеличилось более чем на $550 млрд

Совокупное состояние десяти самых богатых технологических миллиардеров США в 2025 году увеличилось более чем на $550 млрд

Оно достигло почти $2,5 трлн против около $1,9 трлн в начале года.

Как отмечается, рост благосостояния пришелся на период активных глобальных инвестиций в ИИ и ралли на рынках: индекс S&P 500 в 2025 году прибавил почти 18%.

Среди бенефициаров бума называют Илона Маска (рост состояния примерно на 50%, до $645 млрд) и основателя Nvidia Дженсена Хуана (рост до $156 млрд), а также Ларри Пейджа, Сергея Брина, Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Ларри Эллисона, Стива Балмера, Билла Гейтса и Майкла Делла.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/91452

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Через кризу вугільної галузі регіони в рф залишились без тепла
Сегодня 09:20    46
росстат опубликовал данные по промышленному производству на ноябрь.
Сегодня 09:14    43
путін поклоняється окультизму, він не християнин, - пастор Бернс
Сегодня 07:50    94
Банкрутство «речного пароходства» фіксує фактичне зникнення річкового флоту білорусі
27.12.2025 10:32    103
Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США через постачання зброї Тайваню
27.12.2025 09:49    111
Google решил вывезти из России все свои сервера
27.12.2025 09:37    136
Рябков с порога отверг все договорённости Украины и США
27.12.2025 07:57    141
путін заявив, що рф обговорює зі США нібито спільне управління ЗАЕС без участі України, – росЗМІ
27.12.2025 07:30    85
Трамп, як очікується, прийматиме українського президента в Мар-а-Лаго в неділю, щоб спробувати досягти згоди щодо американського мирного плану
27.12.2025 06:18    172
Володимир Зеленський підтвердив зустріч з Дональдом Трампом 28 грудня та розповів, про що вони говоритимуть
27.12.2025 06:10    176
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 