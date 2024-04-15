США намагаються зруйнувати російський проект з видобутку скрапленого природного газу в Арктиці — The Wall Street Journal

Зріджений газ швидко став одним з найважливіших світових джерел енергії — і точкою напруги у відносинах між росією і США.

Ніде ця конкуренція не є більш очевидною, ніж на арктичній півночі росії. Там будується величезне нове прибережне підприємство з виробництва скрапленого природного газу, що є ключовим проектом для президента росії владіміра путіна.

США використовують шквал санкцій, щоб зруйнувати цю ініціативу, відому як "Арктичний СПГ-2". Вони не дали отримати росії спеціалізовані, колосальні танкери, необхідні для транспортування газу, і ускладнили будівництво альтернативних суден на внутрішньому ринку.

"Наша роль полягає в тому, щоб проект "Арктик СПГ 2" не був реалізований", — заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт на конференції в Швейцарії.

путін прагне більш ніж потроїти експорт ЗПГ в найближчі роки. Його мета: залучити більше грошей для фінансування війни в Україні та компенсувати спад у традиційному для росії бізнесі з експорту газу трубопроводами.

США можуть посилити тиск, оскільки росія не є домінуючим гравцем на ринку ЗПГ, а це означає, що блокади менш ризиковані, ніж на нафтових ринках, вважає Марія Шагіна, дослідник санкцій в Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

"росія мала амбітні плани, а потім зруйнувала їх вторгненням в Україну. росія буде обмежена з точки зору того, що вона може зробити у сфері ЗПГ, а також з точки зору готовності людей підписувати контракти, позичати гроші і надавати технології", — заявив Джейсон Фір з компанії Poten & Partners, судноплавної і брокерської фірми.

Джерело: https://t.me/znua_live/143576

Новости портала «Весь Харьков»