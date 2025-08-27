Бізнес
Сегодня 10:20
Стати хабом для китайських вантажів: український і грузинський порти підписали меморандум

Стати хабом для китайських вантажів: український і грузинський порти підписали меморандум

Білгород-Дністровський морський порт підписав меморандум з Batumi International Container Terminals LLC і претендує на роль великого хабу для вантажів з Китаю.

Про це пише Центр транспортних стратегій.

Це вже другий меморандум Білгород-Дністровського порту про співпрацю в рамках розвитку Транскаспійського Міжнародного Транспортного Маршруту (ТМТМ), або "Середнього коридору", повідомила директор держпідприємства Оксана Кіктенко.

BICT експлуатує та управляє контейнерними, поромними та генеральними терміналами в морському порту Батумі, Грузія.

"Термінали українського та грузинського портів зʼєднає новий паромний маршрут та автомобільно-залізничний паромний комплекс, який проектується новим власником українського порту, з врахуванням вимог щодо обробки вантажів "Середнього коридору", – говориться у повідомленні.

"Мета меморандуму – залучення вантажопотоку через "Середній коридор" через розширення можливостей по обробці вантажів. За словами Кіктенко, Білгород-Дністровський порт планує стати найбільшим хабом ТМТМ з Європейської сторони маршруту", – пише ЦТС.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

