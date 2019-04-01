Суд наказал харьковского конструктора за консультации на китайском заводе

Коминтерновский райсуд Харькова наложил штраф в 3,4 тысячи гривен на бывшего заместителя главного конструктора "Харьковского конструкторского бюро машиностроения" за незаконное предоставление услуг военного назначения заводу в КНР.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на приговор суда от 18 марта.

Как отмечается в судебных материалах, в течение февраля-марта 2018 бывший конструктор Харьковского бюро за одну тысячу долларов в месяц консультировал работников Машиностроительного завода № 1 в китайском городе Бау-Тоу.

В частности, консультации касались установки динамической и противоминной защиты на легкобронированные военные машины, а также бронированной и активной защиты на бронетанковой военной технике.

Как отметили в научно-исследовательском институте вооружения и военной техники ВСУ, такие консультации подпадают под категорию военных и регламентируются специальными подзаконными актами.

В суде пришли к выводу, что бывший заместитель главного конструктора оборонного бюро не имел необходимых разрешений на предоставление подобного рода услуг и знал об этом.

Отмечается, что подозреваемый признал свою вину и заключил сделку со стороной обвинения.

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