Суд в Харькове взыскал миллионы гривен за незаконную вырубку деревьев ценных пород

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокурора Харьковской области в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Харьковской области к Государственному предприятию «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» пгт Кочеток о взыскании 9 млн 219 тыс. 509 грн за незаконную вырубку 544 дубов.

Государственной экологической инспекцией Харьковской области в период с 30 июля 2019 года по 12 августа 2019 года было проведено внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства Государственным предприятием при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с ведением лесного хазяйства. Разрешения на вырубку дубов не представлялось. В ходе осмотра было обнаружено в кварталах, расположенных на территории Кочетокского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области самовольную вырубку 544 деревьев породы дуб.

«Ответственность за нарушение лесного законодательства несут не только лица, непосредственно осуществляющие самовольную вырубку лесов (повреждение деревьев), а также и постоянные лесопользователи, вина которых заключается в допущении и не препятствовании их сотрудниками незаконной вырубке лесных насаждений в результате ненадлежащего выполнения ими своих служебных обязанностей. Государственным предприятием «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» не было обеспечено надлежащую охрану и сохранение лесов, чем причинен ущерб»,- сообщили в пресс-службе суда.

Согласно расчетам размер причиненного ущерба составляет 9 млн 219 тыс 509 грн .

С целью добровольного возмещения указанного вреда Государственной экологической инспекцией лесному хозяйству было отправлено претензии, которые остались без рассмотрения и удовлетворения.

Хозяйственный суд Харьковской области иск удовлетворил в полном объеме и взыскал с ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» более 9 млн грн за незаконную вырубку дубов.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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