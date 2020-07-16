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Суд задовольнив позов прокуратури про стягнення з підприємства 1,7 млн грн безпідставно збережених коштів

Суд задовольнив позов прокуратури про стягнення з підприємства 1,7 млн грн безпідставно збережених коштів

Господарським судом Харківської області задоволено позовну заяву Харківської місцевої прокуратури № 6 в інтересах держави в особі Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області до одного з приватних акціонерних товариств про стягнення безпідставно збережених коштів у сумі майже 1,7 млн грн.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Андрія Яковлева, встановлено, що підприємство з 1994 року постійно користується земельною ділянкою площею майже 5,5 га, розташованою на території смт. Пісочин Харківського району Харківської області, без належним чином оформлених правовстановлюючих документів. На вказаній земельній ділянці знаходяться будівлі підприємства, які належать йому на праві приватної власності та використовуються в господарській діяльності.

При цьому підприємство з січня 2017 не сплатило жодної копійки до бюджету селищної ради за використання вказаної земельної ділянки. Це стало підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду.

Наразі рішення суду не набрало законної сили, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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