Технокомпанії Nvidia та Perplexity розроблятимуть для ЄС «суверенний штучний інтелект»
Представники Nvidia поговорили з приблизно 13 розробниками ШІ в Європі, щоб допомогти навчати їхні моделі. Їх навчатимуть на офіційних мовах цих країн і в подальшому пропонуватимуть через платформу Perplexity — пошукову систему на основі ШІ.
Директор Nvidia Дженсен Хуан казав, що ШІ «стане системою національної інфраструктури, так само як телекомунікаційні мережі». Прямі інвестиції держав у ШІ він назвав «суверенним штучним інтелектом».
Завдяки локалізованим суверенним моделям, користувачі Perplexity зможуть шукати та отримувати відповіді 24 офіційними мовами ЄС.
Джерело: t.me/babel