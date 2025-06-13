Технокомпанії Nvidia та Perplexity розроблятимуть для ЄС «суверенний штучний інтелект»

Представники Nvidia поговорили з приблизно 13 розробниками ШІ в Європі, щоб допомогти навчати їхні моделі. Їх навчатимуть на офіційних мовах цих країн і в подальшому пропонуватимуть через платформу Perplexity — пошукову систему на основі ШІ.

Директор Nvidia Дженсен Хуан казав, що ШІ «стане системою національної інфраструктури, так само як телекомунікаційні мережі». Прямі інвестиції держав у ШІ він назвав «суверенним штучним інтелектом».

Завдяки локалізованим суверенним моделям, користувачі Perplexity зможуть шукати та отримувати відповіді 24 офіційними мовами ЄС.

Джерело: t.me/babel

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