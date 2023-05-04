Текстиль в інтер'єрі: головні тенденції 2023 року

У будь-якому інтер'єрі текстиль відіграє дуже важливу роль. Навряд чи ви зможете уявити приміщення зовсім без текстилю. Це може бути килим, пледи чи подушки, штори чи ролети. Ролети та римські штори для будь-якої кімнати ви легко оберете в інтернет-магазині Sunset. А ми розповімо, який текстиль буде у тренді 2023 року, і що до чого підійде. Обираємо найкраще!

Тренд № 1: натуральні тканини

Еко-стиль стрімко увірвався у наше життя і не здає своїх позицій досі. Дизайнери інтер'єрів та виробники оздоблення для дому закликають своїх клієнтів максимально використовувати природні матеріали. Це екологічно, безпечно та здорово. І це стосується навіть не тільки текстилю, а й іншого. Жалюзі можуть бути зроблені з натурального дерева, ролети та штори – з бамбука. А ось щодо текстилю безпосередньо, розповідаємо, що краще вибрати.

Бавовна. Натуральна тканина, що ідеально підходить для постільної білизни, кухонного текстилю, скатертин і рушників, завіс. Бавовна ніжна, приємна до тіла, гіпоалергенна, добре пропускає повітря. Але ця тканина досить тонка і не надто стійка до зношування. Хоча вона зовсім недорога, тому можна міняти такі предмети інтер’єру часто. Льон. Натуральний льон максимально пропускає повітря і має антисептичні властивості, він підійде для постільної білизни. А в інтер'єрі класно виглядають фактурні скатертини з льону, фіранки та штори на вікнах. З лляного щільного полотна роблять навіть рулонні та римські штори. Щоправда, ця тканина досить сильно мнеться и потребує делікатного догляду. Шовк. Натуральний шовк коштує дорого, але якщо ви цінуєте цей неповторний шляхетний блиск, це точно ваш вибір. Шовк також підходить для постільної білизни, але його можна використовувати і для красивих класичних портьєр з великою кількістю складок, і для наволочок для декоративних подушок у вітальню.

Тренд № 2: насичені відтінки

Незважаючи на еко-тенденцію, відтінки текстилю зовсім не обов'язково мають бути нудними та стриманими. Так, такі якраз і будуть натуральними: білий, бежевий, кремовий, сірий. Але якщо ви хочете надати яскравості вашому інтер'єру, вибирайте насичені тони. Не обов'язково «кислотні» або «фломастерові», але колір повинен мати глибину.

Пастельні відтінки освіжать, зроблять світлішими і просторішими невеликі темні кімнати. Використовуйте їх для штор, вибирайте напівпрозорі тканини, щоб пропускати максимум денного світла. Для оббивки меблів можна вибрати щось на тон-два темніше — це більш практично. Навіть килим може бути зовсім світлим, якщо вам цього заманеться.

А найтрендовішими будуть глибокі відтінки синього — «королівський» синій, «джинсовий», сіро-блакитний. Відмінно виглядають синьо-зелені тони: смарагдовий, «берлінська блакить», колір морської хвилі, колір м'яти, бірюза. Ну, і червоні тони — червоний, бордо, оранжево-теракотовий, не кричущі, а трохи приглушені.

Тренд № 3: мінімалізм

Ну, і якщо мова зайшла про еко-стиль, близькість до природи та розумне споживання, то пам'ятайте — у 2023 році текстилю у вашому домі не повинно бути багато. Він обов'язково має бути присутнім в інтер'єрі, але не занадто. Варто позбавитися «радянських» звичок покривати мереживними скатертинками кожну деталь інтер'єру або стелити їх всюди на горизонтальні поверхні. Текстиль можна використовувати як оздоблювальні матеріали. Наприклад, одна з новинок – текстильні шпалери. Їх не обов'язково розміщувати на всіх стінах, але на одній, акцентній, вони виглядатимуть дуже красиво.