Тепловые завесы – устройства для создания комфортных условий в помещении

Температура в помещении значительно влияет на комфорт пребывания, особенно в зимнее время. В жилых домах проблем с обогревом обычно нет, так как есть центральное или индивидуальное отопление. А вот поддерживать необходимую температуру в больших помещениях, где часто открываются двери, очень сложно. Без специальных устройств в таком случае не обойтись. Идеальным решением вопроса являются тепловые завесы.

Что это за устройства

Тепловая завеса – это приспособление, которое не дает холодному воздуху с улицы проникнуть в здание. Соответственно, приборы препятствуют выходу тепла за пределы помещения. Благодаря таким функциям тепловые завесы применяются на входах и дверных проемах различных зданий:

торговые центры;

СТО и автомойки;

склады;

офисы;

бизнес-центры.

Применение устройств целесообразно как в зимнее время, так и летнее. В холодную пору это дополнительный источник обогрева, а в теплую – устройство для защиты от насекомых и пыли.

Конструкция тепловых завес предусматривает наличие основных элементов:

вентилятора;

двигателя;

нагревательного элемента.

Также к комплектации устройств можно отнести систему управления.

Нагревательный элемент завес выполняется электрическим или водяным. Существуют модели без обогрева, то есть они генерируют поток воздуха с температурой окружающей среды.

Преимущества тепловых завес

Устройства применяются во множестве помещений. Их популярность обусловлена такими преимуществами:

Экономия средств на обогрев, уменьшение потерь тепла.

Использование на протяжении всего года.

Разнообразие конструктивных исполнений, за счет чего возможна установка даже в маленьких помещениях.

Дистанционное управление и возможность создания единого механизма из нескольких завес.

Эффективная и безопасная работа.

Не требуется специальный уход.

Простота монтажа и эксплуатации.

Помимо вышеперечисленных достоинств, тепловые завесы имеют универсальный и стильный внешний вид, который подойдет для любого интерьера.

Как выбрать тепловую завесу

Чтобы извлечь максимальную выгоду от приобретения устройства, необходимо придерживаться некоторых правил:

Подобрать размеры изделия под параметры дверного либо оконного проема.

Выбрать необходимую мощность, чтобы обеспечить должный уровень температуры.

Определиться с типом нагревательного элемента.

Правильный выбор тепловой завесы позволит достичь максимально комфортной обстановки в любом помещении.