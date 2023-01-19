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Тепловые завесы – устройства для создания комфортных условий в помещении

Температура в помещении значительно влияет на комфорт пребывания, особенно в зимнее время. В жилых домах проблем с обогревом обычно нет, так как есть центральное или индивидуальное отопление. А вот поддерживать необходимую температуру в больших помещениях, где часто открываются двери, очень сложно. Без специальных устройств в таком случае не обойтись. Идеальным решением вопроса являются тепловые завесы.

Тепловые завесы – устройства для создания комфортных условий в помещении

Что это за устройства

Тепловая завеса – это приспособление, которое не дает холодному воздуху с улицы проникнуть в здание. Соответственно, приборы препятствуют выходу тепла за пределы помещения. Благодаря таким функциям тепловые завесы применяются на входах и дверных проемах различных зданий:

  • торговые центры;
  • СТО и автомойки;
  • склады;
  • офисы;
  • бизнес-центры.

Применение устройств целесообразно как в зимнее время, так и летнее. В холодную пору это дополнительный источник обогрева, а в теплую – устройство для защиты от насекомых и пыли.

Конструкция тепловых завес предусматривает наличие основных элементов:

  • вентилятора;
  • двигателя;
  • нагревательного элемента.

Также к комплектации устройств можно отнести систему управления. 

Нагревательный элемент завес выполняется электрическим или водяным. Существуют модели без обогрева, то есть они генерируют поток воздуха с температурой окружающей среды.

Преимущества тепловых завес

Устройства применяются во множестве помещений. Их популярность обусловлена такими преимуществами:

  • Экономия средств на обогрев, уменьшение потерь тепла.
  • Использование на протяжении всего года.
  • Разнообразие конструктивных исполнений, за счет чего возможна установка даже в маленьких помещениях.
  • Дистанционное управление и возможность создания единого механизма из нескольких завес.
  • Эффективная и безопасная работа.
  • Не требуется специальный уход.
  • Простота монтажа и эксплуатации.

Помимо вышеперечисленных достоинств, тепловые завесы имеют универсальный и стильный внешний вид, который подойдет для любого интерьера.

Как выбрать тепловую завесу

Чтобы извлечь максимальную выгоду от приобретения устройства, необходимо придерживаться некоторых правил:

  • Подобрать размеры изделия под параметры дверного либо оконного проема.
  • Выбрать необходимую мощность, чтобы обеспечить должный уровень температуры.
  • Определиться с типом нагревательного элемента.

Правильный выбор тепловой завесы позволит достичь максимально комфортной обстановки в любом помещении.

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