Тепловые завесы – устройства для создания комфортных условий в помещении
Температура в помещении значительно влияет на комфорт пребывания, особенно в зимнее время. В жилых домах проблем с обогревом обычно нет, так как есть центральное или индивидуальное отопление. А вот поддерживать необходимую температуру в больших помещениях, где часто открываются двери, очень сложно. Без специальных устройств в таком случае не обойтись. Идеальным решением вопроса являются тепловые завесы.
Что это за устройства
Тепловая завеса – это приспособление, которое не дает холодному воздуху с улицы проникнуть в здание. Соответственно, приборы препятствуют выходу тепла за пределы помещения. Благодаря таким функциям тепловые завесы применяются на входах и дверных проемах различных зданий:
- торговые центры;
- СТО и автомойки;
- склады;
- офисы;
- бизнес-центры.
Применение устройств целесообразно как в зимнее время, так и летнее. В холодную пору это дополнительный источник обогрева, а в теплую – устройство для защиты от насекомых и пыли.
Конструкция тепловых завес предусматривает наличие основных элементов:
- вентилятора;
- двигателя;
- нагревательного элемента.
Также к комплектации устройств можно отнести систему управления.
Нагревательный элемент завес выполняется электрическим или водяным. Существуют модели без обогрева, то есть они генерируют поток воздуха с температурой окружающей среды.
Преимущества тепловых завес
Устройства применяются во множестве помещений. Их популярность обусловлена такими преимуществами:
- Экономия средств на обогрев, уменьшение потерь тепла.
- Использование на протяжении всего года.
- Разнообразие конструктивных исполнений, за счет чего возможна установка даже в маленьких помещениях.
- Дистанционное управление и возможность создания единого механизма из нескольких завес.
- Эффективная и безопасная работа.
- Не требуется специальный уход.
- Простота монтажа и эксплуатации.
Помимо вышеперечисленных достоинств, тепловые завесы имеют универсальный и стильный внешний вид, который подойдет для любого интерьера.
Как выбрать тепловую завесу
Чтобы извлечь максимальную выгоду от приобретения устройства, необходимо придерживаться некоторых правил:
- Подобрать размеры изделия под параметры дверного либо оконного проема.
- Выбрать необходимую мощность, чтобы обеспечить должный уровень температуры.
- Определиться с типом нагревательного элемента.
Правильный выбор тепловой завесы позволит достичь максимально комфортной обстановки в любом помещении.