Tesla довелося повернутися до старого формату батарей: в компанії вказали на причину

Компанія не змогла збільшити виробництво нових акумуляторних блоків формату 4680.

Наразі їх використовують лише на заводі Giga Texas, запущеному у квітні цього року у Остіні, штата Техас. Річний плановий обсяг виробництва майданчика – 500 000 автомобілів рік. Для досягнення такого рівня потрібно збирати 10 000 машин на тиждень. Зараз із конвеєра підприємства в Остіні сходить від двох до п’яти тисяч автомобілів на тиждень.

Але навіть для досягнення такого рівня компанії довелося повернутися до старих акумуляторних блоків формату 2170. Хоча планувалося, що зібрані на Giga Texas електромобілі використовуватимуть новітні батареї 4680. Вони вдвічі дешевші у виробництві, менше гріються та забезпечують більший на 16% запас ходу.

Але обсяг випуску нових акумуляторних комірок ще невеликий. Ними комплектують лише кросовер Tesla Model Y у версії Standard Range AWD з батареєю ємністю 68 кВт∙год та паспортним запасом ходу 450 км.

Нещодавно до нього приєдналася версія Long Range з акумулятором на 82 кВт∙год, але нових батарей для неї не вистачило. Компанії довелося повернутись до комірок формату 2170. Такі блоки встановлюються на електромобілі каліфорнійської збірки.

Ймовірно, це тимчасове рішення, яке дозволило наростити виробництво заради задоволення попиту. Черги на популярні моделі Tesla вже розтягнулися на наступний рік, а завод у Каліфорнії не здатен задовольнити всіх, оскільки працює на межі можливостей.

Источник: autogeek.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»