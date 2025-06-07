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Товарообіг України склав майже $50 мільярдів: що найбільше продаємо та купуємо

Товарообіг України склав майже $50 мільярдів: що найбільше продаємо та купуємо

Протягом січня-травня в Україну імпортували товарів на суму $31,3 млрд, а експортували – на $16,9 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За інформацією митниці, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $6,5 млрд, Польща — $2,9 млрд і Німеччина — $2,6 млрд.

Експортували з України найбільше до: Польщі — на $2 млрд, Туреччини — на $1,4 млрд, Італії — на $1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

● машини, устаткування та транспорт — $11,9 млрд;

● продукція хімічної промисловості — $5,2 млрд;

● паливно-енергетичні — $4 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

● продовольчі товари — $9,7 млрд;

● метали та вироби з них — $1,9 млрд;

● машини, устаткування та транспорт — $1,5 млрд.

Нагадаємо:

Протягом січня-квітня в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували – на $13,3 млрд.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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