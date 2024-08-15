Тракторист, адміністратор, маляр: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 15 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2524 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Тракторист – 40 000 грн. 2. Друкар офсетного плоского друкування – 35 000 грн. 3. Адміністратор – 30 000 грн. 4. Оператор верстатів з програмним керуванням – 29 900 грн. 5. Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 000 грн. 6. Майстер цеху – 28 000 грн. 7. Водій автотранспортних засобів – 27 000 грн. 8. Асистент фізичного терапевта – 25 000 грн. 9. Машиніст екструдера – 24 900 грн. 10. Маляр – 23 700 грн. З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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