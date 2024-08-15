Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:13
Просмотров: 83

Тракторист, адміністратор, маляр: вакансії тижня в Харківській області

Тракторист, адміністратор, маляр: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 15 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2524 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Тракторист – 40 000 грн.     2.  Друкар офсетного плоского друкування – 35 000 грн.     3.  Адміністратор – 30 000 грн.      4.  Оператор верстатів з програмним керуванням – 29 900 грн.     5.  Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 000 грн.     6.  Майстер цеху – 28 000 грн.     7.  Водій автотранспортних засобів – 27 000 грн.     8.  Асистент фізичного терапевта – 25 000 грн.     9.  Машиніст екструдера – 24 900 грн.     10. Маляр – 23 700 грн.           З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 