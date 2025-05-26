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Трамп відтермінував 50% мита на ЄС після розмови з Урсулою фон дер Ляйен
Президент США переніс введення нових тарифів на товари з Європейського Союзу з 1 червня на 9 липня 2025 року. За його словами, фон дер Ляйен запевнила, що переговори розпочнуться швидко.
Голова Єврокомісії також прокоментувала розмову з Трампом
Хороший дзвінок із президентом Трампом. ЄС і США поділяють найбільш значущі та близькі торговельні відносини у світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам знадобиться час до 9 липня.
Джерело: https://t.me/c/1197363285/164156