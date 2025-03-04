Твіт ціною $7 млрд: як Маск втратив головного партнера у Латинській Америці

Мексиканський мільярдер Карлос Слім оголосив про завершення співпраці з компанією Starlink Ілона Маска, що призвело до втрати Маском близько $7 мільярдів.

Причиною розриву стосунків став пост Маска, в якому він натякнув на зв’язки Сліма з організованою злочинністю. Слім також оголосив про зміну стратегії розвитку своїх телекомунікаційних проєктів, спрямовуючи їх до європейських і китайських компаній, що може послабити американську присутність на латиноамериканському ринку.

Втрата такого впливового партнера, як Карлос Слім, може ускладнити експансію Starlink у Латинській Америці.

Також відомо, що в Канаді збирають підписи для позбавлення Маска громадянства.

Джерело: stolica.news

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