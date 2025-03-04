Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 87

Твіт ціною $7 млрд: як Маск втратив головного партнера у Латинській Америці

Твіт ціною $7 млрд: як Маск втратив головного партнера у Латинській Америці

Мексиканський мільярдер Карлос Слім оголосив про завершення співпраці з компанією Starlink Ілона Маска, що призвело до втрати Маском близько $7 мільярдів.

Причиною розриву стосунків став пост Маска, в якому він натякнув на зв’язки Сліма з організованою злочинністю. Слім також оголосив про зміну стратегії розвитку своїх телекомунікаційних проєктів, спрямовуючи їх до європейських і китайських компаній, що може послабити американську присутність на латиноамериканському ринку.

Втрата такого впливового партнера, як Карлос Слім, може ускладнити експансію Starlink у Латинській Америці.

Також відомо, що в Канаді збирають підписи для позбавлення Маска громадянства.

Джерело: stolica.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На YouTube буде менше реклами, або показуватимуть її менш нахабно: що сталося
Сегодня 10:43    48
У Трампа припиняють полювання за російськими шпигунами у США, – CNN
Сегодня 10:30    74
Чи може Європа замінити Старлінк?
Сегодня 08:41    92
Америка рискует столкнуться с экономическим спадом, характерным для Трампа
Сегодня 08:37    82
Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из Канады и Мексики
Сегодня 08:26    74
Новини з іншого світу
Сегодня 07:50    92
Верховна Рада вітає мирні переговори, які розпочав Трамп
Сегодня 07:45    87
Тулсі Габбард пояснює за демократичні цінності та свободи, які так сильно порушуються європейцями і Зеленським
Сегодня 07:37    94
Про науку і про Трампа
Сегодня 07:24    111
За останні кілька років компанії Євросоюзу та США продали понад дві сотні старих танкерів країнам, які не підтримують санкції проти рф
Сегодня 07:15    84
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 