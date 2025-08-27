Туреччина зміцнює позиції у глобальній логістиці, витісняючи росію з євразійського ринку

Туреччина розпочала будівництво 224-кілометрової залізничної лінії «Карс – Игдир – Аралик – Ділуджу», що стане частиною Зангезурського коридору та інтегрує країну в «Середній коридор» – альтернативний сухопутний маршрут між Китаєм і Європою в обхід росії.

Вартість проєкту оцінюється у $2,8 млрд, завершення очікується до 2029 року. Потужність залізниці – до 15 млн т вантажів і 5,5 млн пасажирів щорічно. Будівництво включає 5 тунелів завдовжки 20 км, три віадуки та десятки мостів.

Таким чином Анкара закріплює роль ключового транзитного коридору між Азією та Європою. Лінія напряму з’єднає Туреччину з Нахічеванню через Азербайджан, що посилить економічну інтеграцію Кавказу й Центральної Азії.

Проєкт, який створить до 15 тис. робочих місць і може підняти ВВП східної Анатолії на 5–7 %, здатен скоротити час доставки товарів з Азії до Європи на 10–15 днів. Найважливіше – він витісняє вантажопотоки з російських та іранських маршрутів, підриваючи позиції москви на євразійському транспортному ринку.

Джерело: szru.gov.ua

