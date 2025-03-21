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В 2024 году в США поставлен рекорд по добыче нефти - 13.2 млн баррелей в сутки

В 2024 году в США поставлен рекорд по добыче нефти - 13.2 млн баррелей в сутки

На графике не баррели в сутки, а тысячи баррелей за весь год, но сама кривая от этого не меняется.

Давайте привяжем политику к добыче нефти.

Добыча нефти в США при разных президентах (млн б/с):

Буш-мл:

2001 - 5.8

2002 - 5.7

2003 - 5.6

2004 - 5.4

2005 - 5.2

2006 - 5.1

2007 - 5.1

2008 - 5.0

Обама:

2009 - 5.4

2010 - 5.5

2011 - 5.7

2012 - 6.5

2013 - 7.5

2014 - 8.8

2015 - 9.4

2016 - 8.9

Трамп:

2017 - 9.4

2018 - 11.0

2019 - 12.3

2020 - 11.3

Байден:

2021 - 11.3

2022 - 11.9

2023 - 12.9

2024 - 13.2

Данные - EIA (https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS2&f=A)

Ключевую роль в таком росте сыграла "сланцевая революция" - начало активной добычи сланцевой нефти в конце нулевых годов.

В 2024 добыча сланцевой нефти составила около 9.5 млн б/с из общего объема в 13.2 млн.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/21269

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: нафта, США

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