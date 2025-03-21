В 2024 году в США поставлен рекорд по добыче нефти - 13.2 млн баррелей в сутки
На графике не баррели в сутки, а тысячи баррелей за весь год, но сама кривая от этого не меняется.
Давайте привяжем политику к добыче нефти.
Добыча нефти в США при разных президентах (млн б/с):
Буш-мл:
2001 - 5.8
2002 - 5.7
2003 - 5.6
2004 - 5.4
2005 - 5.2
2006 - 5.1
2007 - 5.1
2008 - 5.0
Обама:
2009 - 5.4
2010 - 5.5
2011 - 5.7
2012 - 6.5
2013 - 7.5
2014 - 8.8
2015 - 9.4
2016 - 8.9
Трамп:
2017 - 9.4
2018 - 11.0
2019 - 12.3
2020 - 11.3
Байден:
2021 - 11.3
2022 - 11.9
2023 - 12.9
2024 - 13.2
Данные - EIA (https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS2&f=A)
Ключевую роль в таком росте сыграла "сланцевая революция" - начало активной добычи сланцевой нефти в конце нулевых годов.
В 2024 добыча сланцевой нефти составила около 9.5 млн б/с из общего объема в 13.2 млн.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/21269