Бизнес
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17.08.2021 20:00
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В Госстате назвали регионы с самыми высокими тарифами и ценами на еду

В Госстате назвали регионы с самыми высокими тарифами и ценами на еду

В течение первого квартала 2021 года семьи, которые проживают в Закарпатской области, ежемесячно тратили на продукты питания 8373,91 грн, что является наибольшим показателем среди всех областей в Украине.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно обнародованным данным, на втором месте по расходам семьи на продукты питания – Ивано-Франковская область (6904,19 грн), а на третьем – Волынская (6176,11 грн).

Дороже всего обходятся платежки за воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива жителям Киева (3188,65 грн), на втором месте – Закарпатская область (2651,96 грн), а на третьем – Киевская область (2571,18 грн).

По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Минимальную зарплату в Украине с 1 января 2021 года повысили до 6 тысяч гривен.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных. 

По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

В первом квартале 2021 года среднестатистическая украинская семья из двух и более человек тратила 41 % месячного семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки.

 

Агентство Телевидения Новости

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