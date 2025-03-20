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20.03.2025 13:51
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В Харкові відновили типографію «Фактор-Друк» після російського обстрілу

В Харкові відновили типографію «Фактор-Друк» після російського обстрілу

Типографію «Фактор-Друк» в Харкові відновили після того, як вона була зруйнована під час ворожого обстрілу 23 травня 2024 року.

Про це йдеться в дописі у Facebook першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко, пише Економічна правда.

«Друкарню Фактор-Друк відновлено. Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам’ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки – ті ж, що читає моя донька і це просто розбило мені серце. Досі зберігаю їх як нагадування про удари росії по нашій культурі», – написала Свириденко.

За її словами, друкарню вдалось відновити за підтримки Фонду Говарда Баффета.

Агентство Телевидения Новости

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