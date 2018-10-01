В Харькове состоится одно из крупнейших событий в сфере моды и дизайна — Kharkiv Fashion Business Days 2018

C 11 по 13 октября 2018 года в Харькове на Арт-заводе "МЕХАНИКА" Иная Земля пройдет главное событие в сфере моды, дизайна и легкой промышленности – Kharkiv Fashion Business Days. Мероприятие объединит в себе fashion-показы украинских и зарубежных дизайнеров, образовательную секцию от ведущих экспертов модной индустрии Украины, показы украинских торговых марок и дизайн-маркет. Площадь локации позволит организовать одни из самых масштабных fashion-показов Восточной Украины.

«Kharkiv Fashion Business Days — как одна из составляющих проекта Kharkiv Fashion является одним из ключевых проектов в стратегии развития Харькова, с целью продвижении харьковских дизайнеров и производителей на украинском и международном рынках. В рамках мероприятия, кроме непосредственно подиумных показов, будут проведены обучающие семинары, направленные на развитие и продвижение своего бренда, развитие своего бизнеса в регионе влияния, в Украине”, — Виктория Грецкая-Миргородская, инициатор проекта, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.

11-13 октября в рамках Kharkiv Fashion Business Days совместно с Харьковской Торгово-промышленной палатой будет организована специализированная выставка легкой и текстильной промышленности Textile Expo — интерактивная платформа, представляющая fashion-индустрию легкой и текстильной промышленности региона. Также, в рамках выставки состоится форум "ЛЕГПРОМЭКСПОРТ".

12 октября на Арт-заводе «МЕХАНИКА» Иная Земля состоится бизнес-форум, в котором примут участие дизайнеры, представители бизнеса, городской власти, науки и легкой промышленности. Мероприятие проводится совместно с Харьковским кластером легкой промышленности и дизайна.

Также, 12-13 октября зрителей ждут показы модных коллекций молодых и ведущих дизайнеров из Украины и зарубежья. На данный момент планируется приезд дизайнеров из Италии, Мексики, Беларуси, Израиля, Великобритании. Закроет мероприятие премьерный показ коллекции «Зима 2019 Constantin Ponomaryov» для меховой компании «Чарiвнi Хутра».

«Kharkiv Fashion Business Days — важное событие в мире моды! Прямо сейчас мы можем стать свидетелями рождения новых идей на будущее десятилетие», — Константин Пономарев, креативный директор Kharkiv Fashion Business Days, украинский дизайнер одежды.

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