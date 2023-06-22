В Люботині обрали найдорожчий ремонт доріг на загальну суму 1,61 млн грн

Виконавчий комітет Люботинської міськради уклав 21 червня дев’ять договорів з ТОВ “Легіонбуд” на загальну суму 1,61 млн грн щодо поточного ремонту доріг в населеному пункті. Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”.

Поточний ремонт доріг мають зробити по вул. Дмитрівській (від будинку № 1 до будинку № 31), вул. Р. Тичинського (біля будинку № 3), вул. Челюскіна (від будинку № 77 до будинку № 85), вул. Травневій (від будинку № 67 до будинку № 79), вул. Слобожанській (від будинку № 1 до будинку № 6), вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А. (від будинку № 21 до будинку № 29), вул. Злагоди (від будинку № 82 до будинку № 96), вул. Шмідта (від будинку № 46 до будинку № 50), вул. Свято-Миколаївській (від будинку № 2 до будинку № 4/1).

Фото – ремонт дороги в Люботині – Харківська облдержадміністрація

Варто зауважити, що у всіх кошторисах вартість на асфальт та щебінь є суттєво завищеною. Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон) закладаються для ремонтів по ціні – від 6926 до 7026 грн. за 1 т., а щебінь по ціні – від 2598 до 2756 грн. за 1 куб.м.

Наприклад, той же виконавчий комітет Люботинської міськради 6 червня уклав договір з ТОВ “Легіонбуд” щодо капітального ремонту дороги по вул. Слобожанській (від будинку № 86 до будинку № 98/2), де в кошторисі такі ж суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон) закладені по 5918 грн. за 1 т., а щебінь – по 2395 грн. за 1 куб.м.

Безлюдівська селищна рада також 21 червня уклала договір з приватним науково-виробничим підприємством “Промкомплект” щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття по вулиці Заливній в смт. Васищеве Харківського району. В кошторисі ремонту ідентичні суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон) закладені по 5706 грн. за 1 т.

Завищення на цих двох позиціях призведе до переплати приблизно на 150 тис. грн.

Раніше ХАЦ писав про фірму “Легіонбуд” та пов’язані компанії, які без тендерів отримували підряди на ремонти доріг за завищеними цінами.

Зараз фірма записана на Євгенія Чаплигіна та Олега Гуменюка, а директором у березні 2023 року став Юрій Полянський. До цього був Поліхрон Харациді.

Юрій Полянський також є директором та засновником ТОВ “СК “Олімпбуд”.

Ще в 2020 році ХАЦ писав про зв’язок цих фірм.

Джерело: ХАЦ

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