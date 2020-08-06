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В НБУ підбили підсумки роботи банківського сектору в минулому кварталі

В НБУ підбили підсумки роботи банківського сектору в минулому кварталі

ІІ квартал минув для банків під знаком пандемії COVID-19 та обмежень, через які учасники ринку побачили скорочення кредитного портфеля та зниження прибутковості.

Водночас є і хороші новини: на відміну від попередніх криз, коли вкладники активно забирали кошти з банків, коронакриза не заважає банкам надалі нарощувати портфель депозитів населення та бізнесу.

Щодо прибутковості - погіршення якості кредитного портфеля банків призведе до зростання відрахування в резерви у наступні два квартали, але завдяки тому, що процентні та комісійні доходи зростатимуть, до кінця року сектор залишиться прибутковим.

У фокусі уваги Національного банку залишатиметься належна оцінка банками ризиків. Якість проведених банками реструктуризацій буде проаналізовано НБУ на початку наступного року в межах щорічної оцінки стійкості банків.

Источник: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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