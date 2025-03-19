Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 86

В США продолжается бум накопителей энергии

В США продолжается бум накопителей энергии

Установленная мощность накопителей энергии в США выросла почти вдвое за прошедший год – с 15,9 ГВт в феврале 2024 г. до 29 ГВт в феврале 2025 г. Для сравнения: по данным EIA, в феврале 2021 г. в США насчитывалось лишь 1,7 ГВт мощности систем хранения энергии.

Отрасль хранения энергии находится примерно на том же этапе развития, что и ряд отраслей ВИЭ в конце 2000-х гг., когда ветровые и солнечные генераторы использовались, в основном, в ведущих экономиках мира.

По данным IRENA, среднемировая стоимость ввода наземных ветроустановок снизилась вдвое в период с 2010 по 2023 гг. (до $1160 на МВт), а солнечных панелей – более чем на 80% (до $758 на МВт). Это обеспечило бум ВИЭ в развивающих странах в последние пять-семь лет.

▶️ Интрига ближайших лет – в том, насколько быстро будет происходить удешевление технологий хранения энергии и как на этот процесс повлияет торговая война между США и КНР, с учетом того, что Китай – ведущий в мире поставщик металлов и минералов для «новой» энергетики.

Джерело: https://t.me/riseofelectro/5949

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: електро, США

Читайте ещё:

новини з іншого світу
Сегодня 10:40    69
Ілон Маск підриває державну систему США зсередини
Сегодня 10:27    76
путін обіграв Трампа. Що значить домовленість Росії і США щодо "енергетичного перемир'я" - ВВС
Сегодня 09:11    113
Українці з ВІЛ можуть залишитися без критично важливих медикаментів уже найближчим часом через рішення адміністрації Трампа, — Reuters
Сегодня 08:42    93
Адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від командування НАТО — NBC News
Сегодня 08:37    90
США розсекретили документи про вбивство Кеннеді
Сегодня 08:26    126
Вы наверняка не хотите ничего знать о хоккее, но нет
Сегодня 08:17    94
В Китае бум строительства солнечных электростанций привел к кризису перепроизводства
Сегодня 07:45    113
Итоги разговора Путина и Трампа
18.03.2025 19:54    167
Майже половина опитаних американців вважають, що Трамп грає на боці росії, і лише 8% — що на боці України — опитування NBC News
18.03.2025 10:15    139
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 