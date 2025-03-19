В США продолжается бум накопителей энергии

Установленная мощность накопителей энергии в США выросла почти вдвое за прошедший год – с 15,9 ГВт в феврале 2024 г. до 29 ГВт в феврале 2025 г. Для сравнения: по данным EIA, в феврале 2021 г. в США насчитывалось лишь 1,7 ГВт мощности систем хранения энергии.

Отрасль хранения энергии находится примерно на том же этапе развития, что и ряд отраслей ВИЭ в конце 2000-х гг., когда ветровые и солнечные генераторы использовались, в основном, в ведущих экономиках мира.

По данным IRENA, среднемировая стоимость ввода наземных ветроустановок снизилась вдвое в период с 2010 по 2023 гг. (до $1160 на МВт), а солнечных панелей – более чем на 80% (до $758 на МВт). Это обеспечило бум ВИЭ в развивающих странах в последние пять-семь лет.

▶️ Интрига ближайших лет – в том, насколько быстро будет происходить удешевление технологий хранения энергии и как на этот процесс повлияет торговая война между США и КНР, с учетом того, что Китай – ведущий в мире поставщик металлов и минералов для «новой» энергетики.

Джерело: https://t.me/riseofelectro/5949

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